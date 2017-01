Parken in Husum: Wo ist noch was frei?

vergrößern 1 von 3 Foto: Petersen 1 von 3





„Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden ... “. So verzweifelt, wie der Autofahrer in Herbert Grönemeyers Ohrwurm, sind Husumer auf Parkplatzsuche in der Innenstadt noch nicht. Aber: Wer einen Privatparkplatz in Zentrumsnähe besitzt, wird den Abriss des City-Parkhauses schon bemerkt haben: Seitdem drängen sich immer öfter Parker auf den anliegenden Privatplätzen, die dort eigentlich nicht hingehören. Gefühlt zumindest fehlen Stellplätze in der Innenstadt.

Wobei: Auch wenn mit dem Abriss des Parkhauses 500 Plätze wegfallen, müsste es rechnerisch genügend Parkmöglichkeiten in der Stadt geben – zumindest dieser Tage. So hat die Husumer Parkgemeinschaft im Parkhaus am Binnenhafen 200 Dauerparker vorübergehend auf einen angemieteten Platz ausgelagert, so dass diese Plätze Kurzzeitparkern zur Verfügung stehen.

Die Stadtverwaltung verweist zudem gern auf die Neue Freiheit, auf der 400 Autos abgestellt werden können – und das auch noch umsonst. Allerdings ist das nur eine Lösung für jemanden, der gut zu Fuß und nicht allzu sehr im Stress ist. Gerade diejenigen, die nur gelegentlich in die Stadt kommen und bisher immer im City-Parkhaus gestanden haben, müssen sich umgewöhnen. Und sich informieren, wo man den Wagen in der Storm-Stadt eigentlich noch abstellen kann. Die Grafik in den Husumer Nachrichten soll dabei helfen. Generell lässt sich sagen: Wer mit dem Auto in die Innenstadt fährt, sollte sich tendenziell eher Richtung Süden orientieren.

„Man kann trotz der fehlenden City-Parkhaus-Plätze noch sehr gut in Husum parken“, findet zumindest Alexander Seikowski, einer der drei Geschäftsführer der Parkgemeinschaft. Allerdings muss auch er zugeben: Zu den Krokusblütentagen, zu Ostern oder zu den Hafentagen könnte es in der Tat schwierig werden, einen Stellplatz zu finden. „Aber da müssen wir in diesem Jahr durch“, so Seikowsky. Ende 2018 soll dann das Parkhaus des neuen Shopping-Centers mit 650 Stell plätzen fertig sein (wir berichteten).

von Friederike Reußner

erstellt am 20.Jan.2017 | 18:47 Uhr

