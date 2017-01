Viele Informationen beim Empfang : Ohne die Ehrenamtler läuft gar nichts

1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Kaum hat es begonnen, ist das Jahr 2017 auch schon einige Tage alt. Nach guter Sitte startete es auf der grünen Halbinsel Nordstrand mit dem traditionellen Neujahrsempfang im Gasthof Kiefhuck. Über noch mehr Besucher als in den vergangenen Jahren freuten sich die Ehrenamtler des Nordstrander Heimatvereins mit ihrem Vorsitzenden Momme Elsner sowie Hausherr Gerd Höfer, zugleich Vorsitzender der Ortsgruppe Nordstrand-Pellworm des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA), als gemeinsame Gastgeber. Mit in der illustren Runde waren Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kirche und Vereinen sowie viele Bürger. Bei Futjes, Glühwein oder alkoholfreien Getränken war reger Gedankenaustausch angesagt. Auffällig wenige Redebeiträge gab es und die beinhalteten entgegen sonstigen Gepflogenheiten kaum Kritikpunkte.

Vielleicht, so munkelte der eine oder andere am Ende, habe es an den Eröffnungsworten innerhalb des Reigens der Grußworte, gelegen. Den eröffnete die Bürgermeisterin der Nachbarkommune Elisabeth-Sophien-Koog, Ute Clausen. Sie freue sich über einen neuen Gewerbebetrieb in ihrer 46-Seelen-Gemeinde und die Gründung des gemeinnützigen Vereins „Friesenpferde in Not“. Nahtlos weiter machte Nordstrands Bürgermeister Werner-Peter Paulsen. „Es war ein arbeitsreiches Jahr. Viel ist gelungen“, sagte er und erinnerte an die Einweihung des neuen Domizils der Evangelischen Kindertagesstätte, angedockt an die Herrendeichschule, mit der neuen und gemeinsam genutzten Mensa, den nach dreijähriger Bauphase vollendeten Klimaschutzdeich oder für den Inselarzt Dr. Thomas Dörwald adäquaten Ersatz durch die Allgemeinärztin Dr. Kathrin Kalinowski, zu finden (wir berichteten). Die Gemeinde sei dabei, in Zusammenarbeit mit vielen Akteuren, das Rungholt-Haus zu installieren. Was noch ausstehe, ist die Parkplatzgestaltung im Hafenbereich. Die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses werde in diesem Jahr vollendet, ferner das schon etwas länger ruhende Projekt Erneuerung des maroden Plattenweges vom Süderhafen in den Ortsteil Kamerun. Gut angenommen werden die Führungen durch die Vogelkoje durch das ehrenamtliche Team unter Leitung von Carl Friedrich Thormählen. „Ein großer Dank gilt allen Ehrenamtlern, egal wofür sie sich einsetzen. Ohne sie alle läuft gar nichts“, so Paulsen.

Beifall erntete die neue Ärztin, nachdem sie sich vorgestellt hatte. „Ich werde mir Mühe geben, in die großen Fußstapfen meines Vorgängers zu treten“, erklärte die 44-jährige Medizinerin. Sie habe eigene Behandlungsräume in der Praxis Dr. Uwe Krüger erhalten. „Wir stehen nicht in Konkurrenz, sondern ergänzen uns. In Urlaubszeiten vertreten wir uns gegenseitig. Hausbesuche sind selbstverständlich“, so Dr. Kalinowski. Vorher habe sie 15 Jahre in einer Landarztpraxis in der Nähe von Niebüll gearbeitet.

„Ich kann melden, dass wir 13 neue Feuerwehrleute durch eine Werbekampagne gewinnen konnten, darunter auch vier Frauen“, berichtete der neue Feuerwehr-Chef Peter Schröder. Er danke der Gemeinde für die Unterstützung. Im kommenden Monat werde eine zweite Aktion starten. Ihm liege besonders die Sicherung der Tagesverfügbarkeit und Förderung der Kameradschaft am Herzen. 60 Aktive tun derzeit Dienst. Hausherr Gerd Höfer lobte die neue Deichpromenade. Sie sei vom Feinsten. Er hoffe, dass viele Gäste den Weg auf das Eiland finden, zumal die vergangenen Jahre auch viele von einem Besuch abgehalten hätten, weil sie nicht in der Nähe einer Baustelle Urlaub machen wollten. Sein Wunsch sei die Aufhebung der 30-er-Zone im Bereich Osterdeich/Kiefhuck sowie die Entfernung der Schikane, die nur wegen des Deichbaues eingebaut worden war. Beides halte Autofahrer ohnehin nicht von schnellerem Fahren ab.

Mit plattdeutschen Geschichten und Gedichten rundeten Akteure der plattdeutschen Runde in der Archivgruppe des Heimatvereins, Bernhard Paulsen, Hans-Harro Hansen, Holger Winkel und deren Leiterin Sabine Knappe-Gröger, den geselligen Part ab.

von Ullrich Meißner

erstellt am 09.Jan.2017 | 11:00 Uhr