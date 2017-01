St. Peter-Ording : Noch zwei Jahre Baustelle

1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Der Bauausschuss von St. Peter-Ording eröffnete den Reigen der Sitzungen in diesem Jahr, und das gleich mit einem wichtigen Thema. Es ging um den Zeitplan für die Sanierung der Böhler Landstraße. Auf der einen Seite freut es natürlich Anwohner wie Gäste und andere Nutzer, dass die Buckelpiste wieder glatt gemacht wird. Andererseits ist die auf drei Jahre angelegte Baumaßnahme ständig mit einer Vollsperrung für einzelne der zehn Abschnitte verbunden. Einzig die Zufahrt zum Böhler Strand bleibt stets zugänglich. Es werden im Zuge der Bauarbeiten alle Regen– und Schmutzwasserleitungen, die Fahrbahn und die Gehwege erneuert. Träger der Baumaßnahme sind der Kreis Nordfriesland und die Gemeinde St. Peter-Ording. Die Straßenbaulast übernimmt für Fahrbahn und Radfahrstreifen der Kreis, für Gehwege, Straßenbeleuchtung und -entwässerung sowie Park- und Bushaltebuchten die Gemeinde. Die Kosten für die Gemeinde belaufen sich auf rund 2,3 der der Gesamtsumme von 5,2 Millionen Euro. Mit dem südlichen Ende, dem zehnten Bauabschnitt – Eiderweg und Böhler Landstraße bis Campingplätze –, war im Juli gestartet worden. Zum Mai wird der Ausbau dort fertiggestellt sein. Auf Nachfrage in der Einwohnerfragestunde hieß es, dass erst nach Ende der Gesamtmaßnahme abgerechnet wird, die Bescheide den Anliegern also frühestens 2019 zugestellt werden.

Wie es jetzt weitergeht, erläuterte Carsten Eritt, Leiter der Bauabteilung des Amtes Eiderstedt. Begonnen werden soll gleichzeitig am 8. Mai mit dem Bauabschnitt 1 (Kreisel bis zur Einmündung Amtmann-Dircks-Straße) und mit dem Bauabschnitt 5 (Einmündungen Hummergrund bis Böhler Weg). Der erste soll bis zum 10. August fertiggestellt sein, der andere bis zum 12. Oktober. Zwischen August und Dezember wird voraussichtlich der Bauabschnitt 2 (Amtmann-Dircks-Straße bis Heideweg) abgeschlossen werden. Im Oktober beginnen die Arbeiten an den Teilstücken 8 (Pestalozzistraße bis Beginn Campingplätze) sowie 6 (Böhler Weg bis Westereck). Im Dezember rollen die Bagger im Bereich zwischen Heideweg und Zum Karpfenteich an, dort soll die Straße im August 2018 wieder schier sein. 2018 geht es dann um die verbleibenden vier Abschnitte. Zuletzt erfolgt der Ausbau des Teilstücks 9 (Campingplätze) zwischen Oktober 2018 und März 2019. Insgesamt sind etwa 400 Anlieger betroffen. „Wir bemühen uns um möglichst viel Aufklärung“, betonte Bürgermeister Rainer Balsmeier. Im Internet werde umfassend informiert, und alle Anlieger würden direkt angeschrieben. Auch für Nachfragen sei man offen, so Carsten Eritt. Bezüglich möglicher Umleitungen arbeitet die Verwaltung daran, entgegen der jetzigen Regelung über den Kreisel in die Dorfstraße abbiegen zu können. So könnte der Heedweg entlastet werden. Das aber ist wegen Rechtsvorschriften noch fraglich.

Die Abschnittseinteilung war in vier Sitzungen mit dem Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr vorgenommen worden. Die Verhandlungen waren aufgrund der Sachlage schwierig. Die Zuwegung zu den Grundstücken, Umfahrmöglichkeiten für die Verkehrsführung, die Zufahrt zum Böhler Strand und zu den Campingplätzen, der Busverkehr sowie die Schülerbeförderung waren zu berücksichtigen.

Ein weiteres Thema war der Bebauungsplan Nr. 25 für das Gebiet südlich der Dorfstraße (Kinderspielhaus und Wäldchen), östlich der Straße Am Wäldchen, nördlich des Heidewegs sowie westlich der Amtmann-Dircks-Straße und der Straße Westerwohld. Es ging um marginale Änderungen – mögliche Werbeanlagen an Hauswänden bis zu einer Größe von einem Quadratmeter und Nebenanlagen auf dem hinteren Grundstück. Der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss wurde einstimmig gefasst. Das Gebiet zeichnet sich durch einen Gartenstadt-Charakter aus.