Langenhorn : Neuer Gewerbesteuer-Rekord

Dieses Mal lief es etwas anders ab: Beim gemeinsamen Neujahrsempfang des Gewerbevereins Langenhorn und der Gemeinde im voll besetzten Saal des Gasthauses Theo Ingwersen fehlte die gewisse Spannung – denn es wurde in diesem Jahr kein „Bürger des Jahres“ gekürt. Das passiert jeweils im zweijährigen Rhythmus, also erst wieder 2018. So war der offizielle Teil bereits nach einer halben Stunde beendet und die Gäste aus Politik, Wirtschaft und Vereinen, dabei auch Amtsvorsteher Hans-Jakob Paulsen, Bredstedts stellvertretender Bürgermeister Christian Schmidt, Peter Reinhold Petersen, Gemeindechef aus Bordelum, und viele Bürger kamen in entspannter Atmosphäre ins Gespräch. Neben kulinarischen Genüssen gab es auch musikalische Höhepunkte: Die aus Wesselburen stammende Sängerin Ariane Templin, begleitet vom Gitarristen Stefan Rudnik, verzauberte das Publikum mit Balladen, Oldies sowie Rock- und Popklassikern. Dennoch gab es auch viel zu berichten.

Wie gewohnt, hatte der zweite Vorsitzende des Gewerbevereins, Janne Petersen, im Auftrag des Vorsitzenden Sönke Richardsen das Ereignis eröffnet. „Wir Gewerbetreibende sind durchweg zufrieden“, verkündete er – und lieferte damit die Steilvorlage zum Bericht von Bürgermeister Horst Petersen zur Lage der Gemeinde. Hatte er Anfang des vergangenen Jahres von Rekord-Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1,7 Millionen Euro gesprochen, so konnte er nun verkünden: „Wir haben mit 2,1 Millionen Euro zum ersten Mal die 2-Millionen-Grenze überschritten.“

2016 konnte der Gemeinde-Haushalt somit mit einem Plus von 234.605 Euro abgeschlossen werden. „Langenhorn verfügt über liquide Mittel in Höhe von 3,9 Millionen Euro. Und weil das so ist, müssen wir zum ersten mal über 8000 Euro Strafzinsen, Negativzinsen, oder wie immer man das nennen soll, zahlen“ so Petersen weiter. Als positive und neue Einnahmequelle sei die jährliche Gewinnbeteiligung an der Schleswig-Holstein-Netz-AG zu nennen. Dort sind Anteile für 1,6 Millionen Euro erworben worden, davon 1,5 Millionen Euro über einen Kredit finanziert. Nach Abzug der Zinsen sei „immerhin ein Überschuss von 52.800 Euro für 2016“ herausgekommen. Interessant sei auch die Auswertung der inzwischen vom Amt erstellten Eröffnungsbilanz 2012 gewesen, die mit einer Aktiv-Summe von 17,5 Millionen abschließt. „Danke für die intensive Arbeit“, so Petersen. Alle Ländereien, Straßen, Gebäude und Maschinen waren neu bewertet worden.

In diesem Jahr stehen Investitionen von 780.700 Euro an. „Viel Geld, aber wir dürfen nicht stehen bleiben. Stillstand ist Rückstand“, so Petersen. Dringend sei beispielsweise der Ankauf von Land für ein Gewerbegebiet sowie Wohngebiet für insgesamt 325.000 Euro geplant. „Wir müssen möglichst zügig das Baugebiet Nr. 21 zwischen Gärtnerweg und Baron-von-Gelting-Weg so weit bringen, dass bald gebaut werden kann. Die Teilerschließung wird rund 120.000 Euro kosten“, so der Bürgermeister. 230.000 Euro müssten für den Ausbau und die Instandsetzung von Straßen, Gräben, Banketten und einer Brücke ausgegeben werden. Und dann seien noch die Pflichtausgaben von allein 3,3 Millionen Euro – wie beispielsweise die Kreisumlage in Höhe von 1,2 Millionen Euro, die Amtsumlage mit 683.000 Euro, Schulkostenbeiträge (630.000 Euro) und Kindertagesstätten (534 000 Euro).

In Sachen Windkraft dürfte Ruhe eingekehrt sein, so Petersen. Im neusten Plan der Landesregierung ist lediglich das jetzt schon mit Anlagen bebaute Areal als Potentialfläche ausgewiesen – alle anderen Gebiete wurden gestrichen. Der Windpark II werde nun noch drei weitere Anlagen errichten, danach sei Schluss mit neuen Mühlen. Denn: Die Fläche zwischen Efkebüll und der Dorfstraße ist herausgefallen, weil der Kreis sie zum Landschaftsschutzgebiet erklärt hat. Als ärgerlich empfand es der Bürgermeister nur, dass der Kommune damit das Recht genommen wurde, auf dem Gelände der Kläranlage eine Kleinkraftwindanlage zur Produktion des dort verbrauchten Stroms zu errichten.

Abschließend bedankte er sich bei allen Langenhornern, die ehrenamtliche Arbeit leisten: „Wir brauchen euch weiterhin“, so der Bürgermeister.

