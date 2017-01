Eiderstedt : Natur-Stiftung in Aufbruch-Stimmung

1 von 1 Foto: Simone Panten 1 von 1

Sehr positive Signale für die weitere Arbeit der Stiftung Eiderstedter Natur hat der Kuratoriums-Vorsitzende Dr. Bernd Scherer aus der jüngsten Sitzung des Gremiums mitgenommen. Dabei standen der Wunsch nach Anstellung eines Mitarbeiters für die Stiftung sowie die Erarbeitung des Handlungskonzept zur Diskussion. Ein externes Büro soll sich mit Letzterem befassen. Die Teilnehmer der Zusammenkunft sprachen sich mit großer Mehrheit für die Ausschreibung von Stelle und Konzept-Erstellung aus. Zuvor müssen allerdings das Umweltministerium und der Kreis Nordfriesland ihre Zustimmung zur Finanzierung der aktiven Stiftungsarbeit geben. Schließlich kommt das Geld dafür aus dem Topf der Ausgleichszahlungen für Eingriffe in die Natur. Diesen Topf verwaltet der Kreis. Beantragt hat die Stiftung rund fünf Millionen Euro für den Zeitraum 2017 bis 2021, so Bernd Scherer. Damit sollen hauptsächlich Flächenerwerb und -management finanziert werden. „Wir haben dem Kreis unsere Planungen vorgelegt, was wir mit dem Geld machen wollen, aber er entscheidet.“

Was Scherer besonders freut, war die sachliche und konstruktive Diskussion im Gremium. In der Vergangenheit war es beim Thema Naturschutz auf Eiderstedt immer wieder zu Konflikten gekommen, teilweise standen sich einzelne Interessen unversöhnlich gegenüber. „Ich finde es richtig beglückend, dass jetzt eine große Gruppe sagt: ‚Wir haben Lust darauf, diese wichtige Aufgabe für Eiderstedt gemeinsam anzupacken, aber nicht darauf, uns dabei gegenseitig Stress zu machen.“ Ziel der Stiftung sei es ja, das besondere, von altem Grünland geprägte Ökosystem der Halbinsel zu erhalten und zu verbessern. Es sei ein wichtiger Lebensraum für Wiesenvögel. „Aber gleichzeitig werden wir auch darauf achten, die Existenzgrundlage der Landwirte zu erhalten“, ergänzt Amtsdirektor Herbert Lorenzen, der Mitglied im ständigen Ausschuss der Stiftung ist.

Der Mitarbeiter für die Stiftung sei unbedingt notwendig, sind sich Scherer und Lorenzen einig. „Wir benötigen jemand, der sich um die praktische Umsetzung kümmert, sprich Projekte voranbringt, Arbeitsschritte koordiniert und sie auch mit den Landeigentümern vor Ort bespricht.“ Ganz entscheidend für die weitere Arbeit ist das Handlungskonzept. „Es bildet den Rahmen für die Umsetzung der Vorhaben“, so Lorenzen. Damit nicht bei jedem Projekt neu diskutiert werden müsse und womöglich alte Konflikte wieder aufbrechen, ergänzt Scherer. „Es wäre toll, wenn das Konzept innerhalb eines Jahres vorliegen würde.“ Bis zur nächsten Sitzung Anfang März sollten Kreis und Ministerium über die Finanzierung entschieden haben. Dann könnten die Ausschreibungen auf den Weg gebracht werden.



von Ilse Buchwald

erstellt am 15.Jan.2017 | 12:30 Uhr