Eiderstedt : Natur soll vom Deichbau profitieren

In den nächsten Jahren sollen an der Nordküste Eiderstedts einige Deiche erhöht werden, nämlich in Simonsberg, Uelvesbüll, Norderheverkoog und Tümlauer-Koog. Dort sollen die Bollwerke fit gemacht werden für den Meeresspiegelanstieg. Das letzte Mal waren sie 1963 angepasst worden. Nach heutigen Ansprüchen sind ihre Außenböschungen zu steil. Auch der Abdeckboden ist nicht überall von guter Qualität und im Falle einer Sturmflut, wie sie im Mittel alle 200 Jahre auftritt, wäre der Wellenüberlauf nach heutigen Standards zu groß, wie der zuständige Landesbetrieb Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) mitteilt. Für die Erhöhung wird viel Erdreich benötigt. Doch woher soll das kommen?

Eine Antwort auf diese Frage hat der Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt (DHSV). Der benötigte Kleiboden könnte aus den Verbandsgräben auf der Halbinsel entnommen werden, wie Oberdeichgraf Jan Rabeler erklärt. Immerhin gibt es davon 900 Kilometer. Damit würden gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden. Zum einen fallen keine langen Transportwege für den LKN an. „Das wäre nur eine Frage der Organisation, was man wann wo entnimmt und zu welchem Deichabschnitt es gebracht wird und wo es zwischengelagert wird“, so Rabeler.

Zum anderen müssen die Verbandsgewässer mittelfristig in ihrem Querschnitt erweitert werden. Das hängt mit dem Meeresspiegelanstieg zusammen und damit, dass Eiderstedt in der Nordhälfte bis zu zwei Meter unter diesem liegt, nämlich im Bereich Südermarsch, Uelvesbüll und Witzwort sowie Tetenbüll, Poppenbüll und Westerhever. „Wenn das Meeresniveau weiter steigt, haben wir bei Niedrigwasser künftig weniger Zeit zur Verfügung, um das Wasser aus dem Binnenland raus in die Nordsee zu bringen“, so Rabeler. Es müsse künftig also die gleiche Menge in kürzerer Zeit abfließen. „Wir benötigen also breitere Sielzüge, um entsprechende Mengen an die Küste zu befördern.“ Bei dieser Aktion würde viel Erdreich bewegt werden. Und das könnte für den Deichbau verwendet werden, so Rabeler. Nach seinen Informationen benötige der LKN für die drei Deichverstärkungen 4,4 Millionen Kubikmeter Klei. Das wären umgerechnet 66.000 See-Container voll.

Und der dritte Gewinner ist die Natur. Bei der Grabenräumung werden die Uferbereiche abgeflacht, was wichtig für die Wiesenvögel ist, die dort nach Nahrung suchen können, wie Rabeler weiter erklärt. Außerdem werden die Gräben so breit, dass in der Mitte kein Schilf mehr wächst, also ein ideales Jagdrevier für die Trauerseeschwalbe, für die Eiderstedt ein wichtiges Habitat ist. „Wir haben dieses Konzept bereits Vertretern des Naturschutzes auf Eiderstedt vorgestellt“, so Rabeler. „Diese haben sich positiv geäußert.“ Auch der LKN steht dem Vorschlag positiv gegenüber und will ihn im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens prüfen. Darin wird unter anderem festgelegt, woher der Boden für den Deich kommen soll. Auch Angebote von anderen Landeigentümern kämen in Betracht.

Ein erstes großes Grabenprojekt, unabhängig von dem Vorschlag des DHSV, soll in den nächsten Jahren verwirklicht werden. Dabei soll zwischen Poppenbüll und Westerhever ein sechs Kilometer langer Sielzug entstehen. „Dabei würden 200.000 bis 300.000 Kubikmeter Erde entnommen werden müssen“, erläutert Rabeler. Das wäre schon mal was für die Deiche.

Anlass für diese Maßnahme ist das marode Schöpfwerk Neukrug bei Poppenbüll. Derzeit befördert es das Wasser auf dem Weg zur Tümlauer Bucht aus dem tiefer gelegenen Holm-Hever-Koog westlich von Poppenbüll in den benachbarten Süderhever-Koog, der höher liegt. Es soll nicht ersetzt werden, um künftig Energie- und Unterhaltungskosten zu sparen. Stattdessen soll das Wasser dem natürlichen Gefälle folgend zum Adamsiel an der Südküste Westerhevers fließen. Dabei wird der Süderheverkoog umgangen. Der neue Sielzug wird nördlich durch die zweite Deichlinie bei Nickelswarft geführt. Dort muss allerdings ein Mitteldeichsiel gebaut werden. Die Kosten für das Vorhaben werden auf 2,5 Millionen Euro geschätzt, so Rabeler. Letztlich spart der DHSV zwei Schöpfwerke ein, neben Neukrug auch die Süderheverkoog-Schleuse an der Tümlauer-Bucht. Auch das Wasser aus diesem Koog soll dann durch Adamsiel in die Nordsee fließen.

Wer Fragen zu den beiden Projekten hat, kann sich an den DHSV in Garding, Telefon 04862/104460, wenden.







von Ilse Buchwald

erstellt am 26.Jan.2017 | 18:34 Uhr