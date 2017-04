Einladung für Blumenfreunde : Narzissen-Fest im Koog

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Auch nach Ostern blühen die Narzissen auf Hof Hilligenbohl im Kleiseerkoog (Norderster Weg 7) bei Galmsbüll noch in voller Pracht. Mehr als 120 Sorten bilden ein Meer aus rund 200.000 Blütenkelchen. Diese Pracht dürfen von Freitag bis Sonntag (21. bis 23. April) beim Narzissen-Fest auf Hilligenbohl bewundert werden. Jeweils von 11 bis 18 Uhr geben zudem Kunsthandwerker, Künstler und Kreative Einblicke in ihr Handwerk. Kräuter, Pflanzen, Narzissenzwiebeln und Gartenartikel, Naturkosmetik, Keramik, Strickdesign und kulinarische Leckereien gehören zum Angebot eines Marktes. Mitgebrachte T-Shirts und Taschen können mit pfiffigen Stempeln aus Meeresmüll von Kathrin Borowski kunstvoll aufgefrischt oder im Kinderzelt mit originellen Siebdruckmotiven von Mareike Franke bedruckt werden. An allen Tagen finden Fachvorträge über Narzissen und andere Zwiebelpflanzen statt. Am Sonnabend und Sonntag stehen zudem musikalische Beiträge von Dunja Kirchner auf dem Programm.