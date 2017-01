Stadtbücherei Bredstedt : Nächtlicher Einbruch verursacht Chaos

1 von 1 Foto: Gaack 1 von 1

Zahnpasta auf den Monitoren und Kaffeeweißer auf den Arbeitsplätzen: Unbekannte sind in der Nacht zu gestern in die Bredstedter Stadtbücherei eingebrochen und haben dort vor allem für Unordnung gesorgt.

Zunächst versuchten es der oder die Täter nach Angaben von Einrichtungsleiterin Sabine Gaack scheinbar über den Haupteingang des Bürgerhauses. Als sie dort nicht weiterkamen, öffneten sie gewaltsam ein Kellerfenster und gelangten so in das Gebäude an der Süderstraße 36. Vom Keller aus konnten sie problemlos die Tür in Richtung Treppenhaus öffnen, Zugang zur Bücherei verschafften sie sich, indem sie von dort aus eine Fensterscheibe zerbrachen.

Gaack ist am Dienstagabend noch bis etwa 18.30 Uhr im Gebäude gewesen, erzählt sie. Eigentlich ist die Bredstedter Stadtbücherei mittwochs geschlossen. Gestern Vormittag erhielt sie dann aber den Anruf einer Reinigungskraft, die ihr von dem Einbruch erzählte.

Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen lediglich die Kaffeekasse aus einer Schublade. Wert: Rund 85 Euro. „Unter der gestohlenen Kaffeekasse lagen allerdings noch die Portokasse und Spendengelder“, erzählt Gaack. Diese blieben jedoch unberührt. Ein Stapel Papier hat scheinbar die Sicht darauf verdeckt. Vielmehr haben der oder die Täter Chaos verbreitet: Unterlagen im Büro und am Empfangstresen der Bücherei wurden auf dem Fußboden verteilt, Computer-Monitore mit dem Display auf die Tastaturen gelegt und die Arbeitsplätze verunreinigt. Außerdem wurde die Telefonanlage lahmgelegt, indem Router und Basisstationen der Telefone aus den Wänden gerissen wurden.

In der Nacht zum 1. Dezember vergangenen Jahres waren Unbekannte bereits in ein Tabakgeschäft am Markt in Bredstedt eingebrochen. Auch dort wurde zunächst die EDV-Anlage ausgeschaltet, bevor der oder die Täter die Räume durchsuchten. Allein den Sachschaden dort schätzte die Polizei damals auf etwa 5000 Euro.

Für Unordnung sorgten Einbrecher im vergangenen Jahr auch beim Bredstedter Bauhof. Bei einem ersten Fall Anfang Dezember wurde in Büro- und Aufenthaltsräumen an der Tondernschen Straße Tomatenketchup verschmiert, gestohlen wurde Bargeld. Bei einem weiteren Einbruchsversuch in die Werkshalle des Bauhofs in der Nacht auf den 18. Dezember waren der oder die Täter hingegen weniger erfolgreich – allein Spuren an diversen Eingängen zeugen vom missglückten Versuch, erzählt Bauhofleiter Johannes Ketelsen.

Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen. Zusammenhänge zwischen den einzelnen Taten könnten bislang aber nicht hergestellt werden, betonen die Beamten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebten, sich an die Kripo unter Telefon 04661/40110 zu wenden.

Die Bücherei bleibt für Reparatur- und Aufräumarbeiten vorerst heute geschlossen, Abgabetermine verschieben sich. Spätestens am Sonnabend, 7. Januar, soll der Betrieb aber wieder regulär aufgenommen werden. Die Einrichtung ist bis dahin unter der Telefonnummer der Volkshochschule (04671/9333594) erreichbar.

von Christopher Chirvi

erstellt am 05.Jan.2017 | 11:00 Uhr