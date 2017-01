Messe „Helden vor der Tür“ : Mode, Make-up und Musik im Koog

1 von 1 Foto: Silke Schlüter 1 von 1

Unter dem Motto „Helden vor der Tür“ laden die Friseurmeisterinnen Eike Wolf (Bargum) und Nane Jugerts (Langenhorn/Bredstedt) für Sonnabend, 11. Februar, zu einer Lifestylemesse in die Koogshalle, Sophien-Magdalenen-Koog 8, ein. Dabei beschreibt dieses Wort allerdings nicht ansatzweise, was die beiden ihren Gästen ab 17 Uhr bieten wollen.

Fest steht: Wer sich eine Eintrittskarte sichert, darf sich auf Musik, Modenschauen, Schmink- und Frisieraktionen freuen und hat zudem die Chance, am Ende selbst von Kopf bis Fuß frisch durchgestylt nach Hause zu gehen. Zumindest aber kann jeder am Ende eine Menge kreativer Ideen für den ganz persönlichen Lifestyle mitnehmen. „Wir wünschen uns zudem, dass ganz viele Leute Lust haben, bis zur Afterworkparty zu bleiben, um mit uns auf den Abend anzustoßen. Femke Holthusen wird schon während der Shows mit ihrer Band für Stimmung sorgen“, versprechen Eike Wolf und Nane Jugerts.

Die Idee zu der Messe kam ihnen bei einer Veranstaltung in einem Flensburger Möbelhaus. Von diesem Tag, der sich an alle Frauen und ihre Freundinnen richtete, hatten sich die beiden einiges versprochen. „Es war auch nett. Aber uns war auch klar – da geht noch viel mehr“, sagt Eike Wolf, der die dortigen Angebote und Stände nicht peppig genug waren. Als die beiden Frauen, die sich schon lange von der Arbeit her kennen und gleichermaßen neugierig auf alles Neue und Verrückte sind, im Oktober an einem Workshop in Montabaur teilnahmen, lösten die dort zu bewältigenden Aufgaben einen Knoten im Kopf. Die kreativen Ideen sprudelten nur so aus ihnen heraus und so begann Nane auf der Rückfahrt einfach mal „zu spinnen“, wie „ihre“ Lifestylemesse aussehen müsste. Und schon war eine Idee geboren, die jetzt – kaum vier Monate später – in die Tat umgesetzt werden soll.

Zurück aus Montabaur sprachen sie alle infrage kommenden Geschäftspartner an und konnten relativ schnell gut ein Dutzend Anbieter dafür begeistern, sich im Rahmen der Messe zu präsentieren. Einige wollen auch eigene Aktionen anbieten. So zeigt Ute Paulsen vom Bohmstedter „Modemobil“, wie man Tücher modisch knotet, während Samantha Boysen und Birte Christiansen von den Langenhorner „Kult Hexen“ Rockabilly-Mode vorführen werden. Susanne Mond aus Ostenfeld zeigt aktuelle und zugleich bezahlbare Kleidung, Petra Nommensen aus Ahrenshöft steuert Schmuck bei, Jan Christian Witte aus Schleswig zeigt „mit allen Wassern gewaschene“ Segeltuch-Taschen mit und Monica Thomas aus Ockholm stellt Wellness-Produkte vor. Deko-Ideen bringen Martina Lorenzen und Dagmar Domeyer aus Leck mit. Zudem möchten Eike Wolf und Nane Jugerts selbst in Punkto Frisuren und Make Up bei den Besucherinnen Hand anlegen – ob für alle sichtbar auf dem großen Laufsteg oder in einer stillen Ecke, soll jedem Gast selbst überlassen bleiben.

Das Motto „Helden vor der Tür“ beschreibt das Bestreben aller Teilnehmer, den Menschen in der Region bewusst zu machen, was für ein Potenzial in den kleinen Geschäften steckt, die es überall im Kreisgebiet gibt. „Fast alle haben etwas Besonders zu bieten – bei zumeist sehr moderaten Preisen. Man muss wirklich nicht nach Flensburg oder noch weiter fahren, um die Wohnung toll zu dekorieren, sich modern und typgerecht einzukleiden oder einfach nur hammermäßig auszusehen“, sagt Eike Wolf, für die nur eins wichtig ist: „Wir wollen gesehen werden. Zeigen, dass es uns gibt“. Ihre Kollegin ergänzt: „Wir wollen für jeden da sein, der Lust hat, mehr aus sich zu machen.“

Karten sind bei allen Teilnehmern und in den Geschäftsstellen der VR-Bank erhältlich. Bei Eike Wolf im Bargumer Salon „Die Friseurecke“ und in der gerade eröffneten „SpitzenWerkstatt“ von Nane Jugerts in Bredstedt sei der Vorverkauf bereits super angelaufen. „Auch an der Abendkasse wird es noch Karten geben. Wir haben uns vorgenommen, wortwörtlich niemanden im Regen stehen zu lassen. Notfalls rücken wir alle ein bisschen zusammen“, so das Versprechen der Initiatorinnen.