Panne in Tönning : Mobilfunk lotst Frau zur falschen Leitstelle

Einen Brief an die Beschwerdestelle der Landespolizei hat Familie Melchertsen aus Tönning nach dem Stromausfall in der Eiderstadt geschrieben. Denn als Sonntagmorgen plötzlich alles dunkel wurde – ein Marder hatte das Umspannwerk in Tönning lahmgelegt (wir berichteten)–, da wusste sich Annette Melchertsen nicht anders zu helfen, als per Handy den Notruf 110 zu wählen. „Ich versuchte ruhig zu bleiben und im Kerzenschein auf den Notrufseiten der Telefonbücher eine entsprechende Nummer für Stromausfälle zu finden. Leider gelang mir dies nicht – allerdings sprang mir immer wieder die 110 ins Auge“, berichtet die Mutter zweier kleiner Kinder. Sie wollte, wie sie an die Beschwerdestelle schreibt, sich sofort entschuldigen, da sie schon wisse, dass die Polizei eigentlich nicht der richtige Ansprechpartner bei Stromausfällen ist. Doch soweit sei sie gar nicht gekommen. Vielmehr habe ihr eine Mitarbeiterin im rüden Ton mitgeteilt, dass sie in der falschen Leitstelle gelandet sei, die wäre nicht für Nordfriesland zuständig. „Meine Kinder hatten immer größere Angst, und ich verfiel leider nun auch immer mehr in Panik. Also rief ich wieder die 110 an“, schreibt Annette Melchertsen weiter. Nun wurde sie nach ihrer Aussage von der Mitarbeiterin sofort angeschnauzt, dass sie immer noch in der falschen Leitstelle sei. „Ich solle mir doch in meinen Unterlagen meinen Stromanbieter suchen.“ Nach langem Hin und Her, mittlerweile weinten beide Kinder, wurde sie schließlich mit der Leitstelle Harrislee verbunden. „Der Beamte dort beruhigte mich und wusste von dem Stromausfall.“ Annette Melchertsen: „Nach diesem Erlebnis muss man Angst haben, dass man angeschnauzt wird, wenn man im Notfall die 110 gewählt hat.“

Christian Kartheus, Sprecher der Polizei in Flensburg, sagte dazu auf Anfrage, dass der Sachverhalt überprüft werde. Und sollte es sich so zugetragen haben, dann gehe dies überhaupt nicht. „Ich habe selbst lange in der Leitstelle gearbeitet und kenne falsche Vermittlungen. Dann werden die Anrufer beruhigt und zur richtigen Leitstelle durchgeschaltet.“ Übrigens, berichtet er, komme es häufiger vor, dass auf Eiderstedt abgesetzte Notrufe bei der falschen Leitstelle, und nicht in Harrislee landen. Das komme vor, teilte die Rettungsleitstelle dort auf Anfrage mit, wenn ein Notruf im Grenzbereich der Kreise per Handy oder Smartphone getätigt werde. Dieser würde dann automatisch zum nächsten freien Funkmast geleitet, das könne in Tönning auch einer in Dithmarschen sein. Daher landeten Notrufe gelegentlich bei der Leitstelle West in Elmshorn. Sie würden von dort nach Harrislee geschickt.

von Ullrich Meißner

erstellt am 13.Jan.2017 | 13:00 Uhr

