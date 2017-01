Pfiffige Jahresversammlung : Mit Theaterspaß ins neue Jahr

1 von 1 Foto: roh 1 von 1

120 Landfrauen von aktuell 313 Mitgliedern waren zur Jahresversammlung des Landfrauenvereins Friedrichstadt und Umgebung in Reimers Gasthof nach Koldenbüttel gekommen. „Ein Rekord“, wie die Vorsitzende Ingrid Sattler erfreut bei ihrer Begrüßung feststellte. Grund zur Freude auch die zahlreichen Aktivitäten, die der rührige Verein im vergangenen Jahr auf die Beine stellte und mit einem reich bebilderten Jahresrückblick noch einmal Revue passieren ließ. So gab es unter anderem Vorträge über das Heavy-Metal-Festival in Wacken oder das Kajak-Abenteuer von Andreas Gabriel, eine Tagestour zur Landesgartenschau nach Eutin, eine Reise nach Masuren, sportliche Aktionen wie Drachenboot-Rennen, Jedermann-Schießen oder Golf-Schnupperkurs, ein Wellness-Wochenende in Lübeck, die Teilnahme am Regionaltag Friedrichstadt, an den Rosenträumen der Grachtenstadt und am Bauernmarkt in Schwabstedt sowie diverse gut besuchte Ausflüge, Feiern und Kultur-Events.

Veranstaltungen, die das Wir-Gefühl und den Zusammenhalt der Landfrauen stärken, aber auch Geld in die Kasse spülen, wenn z.B. erfolgreich an Großveranstaltungen teilgenommen wird. „Doch wir können uns langfristig nicht nur über die Märkte finanzieren“, merkte Waltraut Brammer in ihrem Kassenbericht an, in dem sie Einnahmen und Ausgaben auflistete, einen aktuellen Kassenstand von 5587 Euro bekannt gab, aber auch feststellte: „Ein anspruchsvolles Programm kostet Geld.“ Daher sei eine Beitragsanpassung geplant. Bis 2019 soll entschieden werden, ob die 20 Euro Jahresbeitrag aufgestockt werden.

Freuen können sich die Landfrauen auch im laufenden Jahr auf zahlreiche informative, unterhaltsame, kulturelle und sportliche Veranstaltungen. Die Reise soll 2017 auf den Spuren Ludwigs II. an den Starnberger See führen, die Tagesfahrt zur Elbphilharmonie in Hamburg, Sünje Thiesen präsentiert gleich an zwei Terminen „Kalte Platten mit Pfiff“, Andreas Gabriel berichtet in einem zweiten Teil über seine Kajak-Tour „rund um Europa“, Vorträge, Gemeinschaftsveranstaltungen und Markt-Teilnahmen sind fest geplant, natürlich kommt der Sport nicht zu kurz, und – last but not least – locken auch die Kulturabteilung und die Kreativgruppe der Landfrauen wieder mit etlichen Attraktionen.

Blumen gab es für Inken Brodersen, die Seeth verlässt, neue Ortsbeauftragte ist Brigitte Kindt. Für Drage ist künftig Maren Fürst zuständig, die auch als Ansprechpartnerin für die Kreativgruppe fungiert. Neue Vize-Kassenprüferin wurde Karin Wiederhöft.

„Geld is nicht allns“ findet Heimbewohner Jakob Hansen. Aber es beruhigt. Und das Seniorenheim Abendfrieden hätte es dringend nötig. Doch der schrullige Alte, einziger Gast im Haus und Joker beim Poker um amtliche Zuschüsse, gibt sich sperrig: Er will noch mal heiraten. Bis sich am Ende herausstellt, dass Hansen ein üppiges Polster auf der hohen Kante hat und so zum Retter des Heims wird, entfachen „De Seeth-Droger Theoderlüüd“ ein spritzig-witziges Bühnenfeuerwerk voller turbulenter Momente. Die lustvoll ausgespielte Komödie „Geld is nicht allns“ begeisterte und sorgte immer wieder für Applaus.

von Ullrich Meißner

erstellt am 21.Jan.2017 | 15:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen