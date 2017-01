St. Peter-Ording : Mit Hammer und Säge

1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Wer glaubt, die Mitarbeiter der Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording (TZ) schöben in dieser Jahreszeit eine ruhige Kugel, der irrt. Denn nach der Saison ist vor der Saison. Es muss alles vorbereitet werden, damit es dann auch top ist. Das gilt nicht nur für die Planung der Veranstaltungen, sondern genauso für die Strände.

Seit 7.30 Uhr an diesem Wintertag sind die Bauhof-Mitarbeiter Heiko Richter und Jannik Batzlaff bei der Arbeit. Sie erneuern die Treppe zur Aussichtsplattform am Ordinger Strand. Von dort bietet sich ein Fernblick in alle Himmelsrichtungen über die Dünen mit den Strandseen und die Strände bis weit hinaus aufs Wasser – von der Seebrücke im Bad bis zum Leuchtturm Westerhever. Zwischen Fahrradparkplatz und Kassenhäuschen führt der Weg zu ihr hinauf und dann zum Strand. Eine Tafel informiert die Besucher über alles Wissenswerte in diesem Bereich.

Die alte Treppe aus Kiefernholz war marode geworden. Eine Reparatur allein war nicht mehr sinnvoll. Deswegen wurde sie jetzt erneuert. Die Plattform darf dagegen bleiben, ihr kann die Witterung nur wenig anhaben, da sie aus Eichenholz ist. Vier Treppen aus unbehandelter Lärche mit insgesamt 55 Stufen führen zu der Aussicht in sieben Metern Höhe. Sie ruhen auf Lärchenpfählen, die zuvor einen Meter in den Dünensand eingespült worden sind. Bänke laden zum Verweilen ein. Lärchenholz ist wegen seines größeren Harzgehaltes und des dadurch vorhandenen natürlichen Holzschutzes für solche Strandbauten besser geeignet als Kiefer. Etwa 20 Jahre gibt die Tourismus-Zentrale den neuen Treppen und Podesten. Die Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich auf 32 000 Euro.

Für den gelernten Tischler und Zimmermann Jannik Batzlaff ist es das erste Projekt für die TZ. Seit Dezember gehört er zum Bauhof-Team. Sehr viel Erfahrung mit den besonderen Arbeitsbedingungen am Strand hat dagegen Heiko Richter, der ebenfalls Tischler ist. Er arbeitet seit 1999 für die TZ.

Neben dem Treppenbau hat das Team jetzt im Winter noch weitere Bauaufträge zu erledigen. Da müssen zum einen erste Schäden nach den Sturmfluten behoben werden. So haben einige Bretter an den Stegen und Zäune an den Überfahrten der Wucht der Wellen nicht standgehalten. Ferner muss die Auskolkung am Übergang Köhlbrand zugeschüttet und glatt gemacht werden, wie Bauhofleiter Jürgen Reimers erklärt. Außerdem entsteht zurzeit ein neues Kassenhäuschen für den Südstrand. Demnächst kommt wieder eine Holzlieferung. Weitere Projekte sind ein neuer Fußgängersteg in Böhl, zwei neue Podeste am FKK-Strand und die Verlängerung des Bootsschuppens am Böhler Strand.