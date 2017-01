App für Vogelfans : Mit dem Handy auf Vogel-Exkursion

1 von 1 Foto: Archiv/LKN.SH 1 von 1

Vogelbeobachter mussten sich früher lange auf die Lauer legen und rätseln: War das jetzt eine Uferschnepfe oder ein Brachvogel? Eine neue App macht das Ganze nun deutlich einfacher. Mit ornitho.de können Ornithologen und Laien ihre Entdeckungen eintragen. Nationalpark-Ranger Martin Kühn betreut die Seite für Nordfriesland und Dithmarschen. An 22 besonders interessanten Beobachtungspunkten entlang der Küste hat er Schilder mit QR-Codes (QR steht für quick response) angebracht. Sie können mit dem Barcode-Scanner eines Handys von jedermann gescannt werden. Dann erscheint eine Liste, die verrät, wo, welche Vogelart zuletzt gesichtet wurde. Die schwarz-weißen Quadratmuster sind im Katinger Watt, auf der Hamburger Hallig, im Beltringharder Koog, Rickelsbüller Koog und Hauke-Haien Koog zu finden. Alle Beobachtungen, die dort im Umkreis von einem bis 3,5 Kilometern in den beiden vergangenen Wochen gemacht und bei ornitho.de eingegeben wurden, werden dann sofort angezeigt.

Die Vogel-App gibt es seit fünf Jahren. In dieser Zeit sind 22 Millionen Beobachtungen zusammengekommen. Zweimal täglich überprüft Nationalpark-Ranger Kühn die neuen Einträge und schaltet sie frei. Wenn er Fragen hat, tritt er mit den Meldern in Kontakt.

„In Deutschland sind knapp 20.000 Vogelkundler bei Ornitho registriert, an unserer Nordseeküste etwa 300. Viele tragen ihre Beobachtungen inzwischen in die Datenbank ein“ erklärt Kühn. Man wisse daher sehr genau und tagesaktuell, wo Arten in ungewöhnlicher Zahl oder seltene Arten auftreten. „Wenn im Frühjahr die Zugvögel zu uns in den Norden kommen, ist das auf bei ornitho.de wie eine Welle sichtbar. Und wir sind gewahrschaut, wenn sich beispielsweise ein Einflug skandinavischer Seidenschwänze ankündigt“, macht er deutlich.

Der ausgewiesene Ornithologe prüft als ehrenamtlicher Regional-Koordinator täglich, ob die zu Dutzenden für die Westküste eingehenden Beobachtungen plausibel sind. „Natürlich können sich Fehler einschleichen. Die Datenqualität ist aber insgesamt ausgesprochen hoch und besser als bei jeder anderen Tiergruppe“, ist Kühn überzeugt.

Die strukturiert gesammelten Daten erfreuen aber nicht nur Hobbyornithologen und Vogelfreunde. Diese Art „Citizen Science“, wie diese auf bürgerschaftlichem Engagement basierende Wissenschaft im englischen Sprachraum genannt wird, ist vielfach Grundlage des fachlichen Naturschutzes. Ornitho-Daten fließen beispielsweise beim Vertragsnaturschutz für Gänse ein oder zeigen in Zeiten der Vogelgrippe oder bei Ölunfällen das aktuelle Vorkommen großer Wasservogelbestände.

Die Einsicht und Auswertung der mehr als 22 Millionen Beobachtungen in ornitho.de ist eigentlich denjenigen vorbehalten, die dort regelmäßig Beobachtungen melden. Der Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA), der die vogelkundliche Datenbank betreibt, hat die App in Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung jetzt so angepasst, dass auch Vogel-Interessierten, die keine Daten eingeben, eine automatisierte Abfrage für 22 Orte möglich ist. An Schleswig-Holsteins Nordseeküste erfolgt mit den QR-Schildchen nun der bundesweite erste Test, vogelkundliche Daten vor Ort und tagesaktuell zu präsentieren.

Ebenso mobil wie die Daten nutzbar sind, können sie auch eingegeben werden. Die kostenlose Android-App „NaturaList“ ermöglicht die komfortable Eingabe für alle Ornitho-Systeme in Europa direkt vom Beobachtungsort aus. Das ist auch offline möglich und nimmt nicht mehr Zeit in Anspruch, als das herkömmliche Notieren der Beobachtungen im Notizbuch.

Ornitho startete 2003 in der Schweiz und 2011 in Deutschland. Mittlerweile gibt es Portale auch in Frankreich, Italien, Luxemburg, Österreich, Polen, Katalonien und dem Baskenland. Alle Systeme haben dieselbe Grundstruktur.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen