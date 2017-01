Alte Schule feierlich eingeweiht : Mildstedt hat nun ein Dörpshuus

1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Viele Besucher und gute Gespräche – genauso munter hatte sich Mildstedts Quartiersmanagerin Cosima Mähl den Bürgertreff „Dörpshus Ole School“ immer gewünscht. Anlässlich der feierlichen Einweihung war das gestern gelungen. Ein sehr volles Haus, freundlichen Ansprachen, Besichtigungen – und Sekt, Saft und gute Laune. Die Tische waren liebevoll eingedeckt, die Redebeiträge freundlich und voller Dankbarkeit. Dabei hat Mildstedt weiterhin eine Vorreiterrolle inne – die Gemeinde verfügt über das landesweit zweite Quartiersmanagement.

Zur Einweihung war natürlich auch Lauenburgs Quartiersmanagerin Claudia Löding mit dabei. Dabei lernten die vielen Teilnehmer auch Quartiersmanagerin Cosima Mähl kennen, die im Juli 2016 ihre Arbeit aufgenommen hat. „Mir macht das riesig viel Spaß hier in Mildstedt“, bekannte die Managerin – und zollte Dank an die Pastoren Marion und Peer Munske: „Anfangs, als dieses Gebäude noch nicht fertig war, habe ich ja Kirchenasyl bekommen.“ Zunächst arbeitete sie vom Lambertihaus der evangelischen Kirchengemeinde aus. Inzwischen hat sie einen festen Kreis ehrenamtlicher Mitarbeiter. Dieser Kreis hatte auch für den Einweihungsrahmen gesorgt. Bürgermeister Bernd Heiber sagte: „ Als ich das erste Mal von diesem Projekt hörte, sagte mir das sehr wenig. Erst nach Gesprächen mit der Landes-Arbeiterwohlfahrt wurde mir alles klar. Für den Umbau haben wir Geld in die Hand genommen und noch etliches Geld dazu über die Aktivregion Südliches Nordfriesland eingeworben. Es ist sehr schön, was aus diesem Haus geworden ist.“ Awo-Vorsitzender Hans-Peter Henkens sagte unter anderem: „Ich freue mich, dass wir endlich einziehen können“ und erläuterte dann den Werdegang von der Umfrage nach Bürgerwünschen bis zur jetzigen Realisierung dieser ansprechenden Begegnungsstätte. Die Quartiersmanagerin ist bei der Landes-Awo angestellt, vor Ort unterstützt der Ortsverein finanziell und mit Material ebenso wie die Gemeinde Mildstedt. Hans-Peter Henkens dankte Gesa Wulf, „die das alles für uns in Mildstedt unter enormem Einsatz angeleiert hat“. Pastor Peer Munske dankte für die gute Zusammenarbeit „und all jenen, die hier ganz viel Herzblut mit eingebracht haben.“ Eine Küche, aus der eine Suppe gereicht wurde, hat der Awo-Ortsverein spendiert, Mobiliar hat der Awo-Pflegedienst Tönning geschenkt. Anike Ohmes vom Landesverband stellte fest: „Dass ihr hier auf einem guten Weg sein, zeigt die große Teilnehmerzahl heute.“

Quartiersmanagerin Cosima Mähl hat feste Kernsprechzeiten dienstags, mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr – und nach Vereinbarung unter Telefon 04841/73007. Claus Röhe, der als Vorsitzender der Aktivregion sprach, sagte: „Hier konnte die Aktivregion unterstützend viel mitbewegen. Wir sind abhängig von Ideen, die an uns herangetragen werden. Und nun sünd jem - de Dörpslüüd - fordert, dat hier Leeven in dat Gebüüde is.“ Als feste Gruppen halten die DRK-Gedächtnistrainings- und die Awo-Seniorensinggruppe Einzug. Feierlich enthüllt wurde dann der metallene Schriftzug, den Einwohner Michael Bönck erstellt hat und der über dem Eingang seinen Platz hat.

Bereits am, Freitag, 3. Februar treffen sich die Dörpshus-Ehrenamtlichen zum ersten produktiven Austausch, Planen und Ideen schmieden um 17 Uhr. Und am Mittwoch, 8. Februar, findet das DRK-Gedächtnistrainig statt.