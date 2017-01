Nachwuchs-Sorgen : Meister Adebar tut sich schwer

1 von 1 Foto: grafikfoto.de 1 von 1

613 Mitstreiter – darauf kann der Naturschutzbund (NABU) Husum-Nordsee mit Recht stolz sein. Nicht die einzige aktuelle Zahl, die Lutz Kretschmer vom Vorstand jetzt den in Mildstedt versammelten Mitgliedern vorlegte. Etwa zur Tierwelt an der Hamburger Hallig, wo 2016 insgesamt 78 Austernfischer gezählt wurden – ein Jahr zuvor waren es noch 130.

Noch drastischer zurückgegangen ist die Anzahl der Säbelschnäbler: von 71 (2015) auf nur noch acht. Schuld daran ist zum Großteil der Fuchs – „denn der hat dort ordentlich geplündert“, erklärte Kretschmer mit Hinweis auf den entsprechenden Nachweis via Sender der Universität Kiel. Während Günter Jacobsen „Maßnahmen gegen den Fuchs“ vorschlug, verwies Vorstandsmitglied Martin Kühn auf den eigentlichen „Grundsatz, die Natur auch Natur sein zu lassen“.

Einen umfangreichen Bericht gab Weißstorch-Gebietsbetreuer Jörg Heyna ab, im NABU zuständig für die Kreise Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und die Stadt Flensburg: „Landesweit gab es im vergangenen Jahr 269 Storchenpaare, die gleiche Anzahl wie 2015. Zurückgegangen ist landesweit allerdings die Zahl der Jungstörche – von 502 auf 345.“ Als Grund nannte Heyna die Mäuse-Population, die 2016 äußerst gering ausgefallen sei. In dem von ihm betreuten Gebiet schlüpften 2015 noch 24 Nachwuchs-Adebars, im vergangenen Jahr nur neun. „Das ist auch darauf zurückzuführen, dass einige Weißstörche neue Partner gefunden haben“, berichtete Heyna: „Und da muss sich erstmal eine Harmonie einstellen.“

Zwei Jungstörche kamen in Ahrenviöl zur Welt – „doch beide lagen bei meinem Besuch tot unterm Nest“, bedauerte der Experte. In Ahrenviölfeld ist ein Storchenpaar seit 2014 ansässig, in Bohmstedt gibt es sechs Paare, dennoch hat dort keine Brut stattgefunden. In Horstedt nistete ein Storchenpaar, davon kam das männliche Tier aus den Niederlanden – Nachwuchs wurde dort nicht gezeugt. Zwei Jungstörche schlüpften dagegen in Ramstedt. In Rantrum kehrte der männliche Storch erstaunlich früh aus seinem Winterquartier zurück – es wurden zwei Jungstörche durch den Gebietsbetreuer beringt, daneben ein totes Tier registriert. Das Storchenpaar in Rott bei Ostenfeld hat keinen Brut-Versuch unternommen, in Oster-Ohrstedtfeld brütete ein Paar auf einem stromlosen Mast im Vorjahr noch erfolgreich, diesmal jedoch nicht. Der männliche Storch in Seeth trägt einen Satellitensender auf dem Rücken, sein Flug kann verfolgt werden. In Seeth sind drei Jungstörche zur Welt gekommen – „und hier finden die Störche auch ihr bestes Nahrungsgebiet“. Die Störche in Viöl konnten sich nicht so recht entscheiden, so Heyna: „Sie zogen innerorts ein paar Mal um und es gab keinen Brut-Versuch.“ Der unterblieb auch beim Winnerter Paar. Und in Wisch – „wo immer ein Bruterfolg zu verzeichnen war“ – sei der Nachwuchs 2016 erstmals ganz ausgeblieben.

Erfreuliches ist dagegen von den 18 Paaren im Westküstenpark St. Peter-Ording zu vermelden: Sie brüteten 46 Jungstörche aus. Ein in St. Peter außerhalb des Tierparks brütendes Paar zog zwei Junge auf. Gute Nachrichten gibt es auch von der Insel Sylt: Tinnum bringt zwei Jungstörche in die Bilanz ein. Fünf Junge zeugten die acht Storchenpaare auf der Insel Föhr. Und, so Heyna noch: „Beringungen fanden in Ahrenviöl, Rantrum, Ramstedt, Bargen und Wyk statt.“

Zu verfolgen waren auch einige Flugrouten: Ronja überwinterte in Madrid, Michael flatterte ebenso wie Brutstorch Arthur aus Looft/Kreis Steinburg am Tschadsee in Afrika. Nobby überwinterte an der Grenze von Gambia zum Senegal.