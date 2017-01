Erpressung : „Liebesdienst“ kostete am Ende 1050 Euro

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Wegen gemeinschaftlicher Erpressung in einem besonders heiklen Fall musste sich gestern vor dem Amtsgericht Husum ein 29 Jahre alter Angeklagter verantworten. Er war bereits wegen unterschiedlichster Straftaten mehrfach vorbestraft und steht kommende Woche andernorts erneut vor Gericht. Der Mann lebt von der „Stütze“ und ist nach eigenen Angaben dank acht verschiedener Frauen achtfacher Vater.

Um an Geld zu kommen, so räumte der frühere Gerüstbauer zu Lasten der Mitangeklagten ein, hatte seine damalige Partnerin, die von Hartz IV lebe, sich im Internet als Prostituierte angeboten und Anfang vergangenen Jahres von einem Mann aus Tönning 150 Euro für ihre „Liebesdienste“ erhalten. Zehn Tage später hatten die Frau und der Angeklagte dem Mann gedroht, dessen Frau über sein außereheliches Abenteuer zu informieren, falls er nicht 400 Euro Schweigegeld bezahlen würde. Das Opfer bezahlte, wurde jedoch fünf Tage danach um weitere 200 Euro und wiederum fünf Tage später nochmals um 300 Euro erpresst. Erst als der Tönninger tags darauf erneut 300 Euro Schweigegeld bezahlen sollte, erstattete das Opfer Anzeige, nachdem ihn der einmalige Besuch bei der Frau insgesamt nunmehr 1050 Euro gekostet hatte.

Zwischenzeitlich hatte sich das Pärchen, wie der Angeklagte aussagte, bereits Zutritt zu der Wohnung des Mannes verschafft, um dort einen Fernsehapparat zu entwenden und zu Geld zu machen. Doch ebenso wie der vierte Erpressungsversuch scheiterte auch der geplante Diebstahl: In dem Mehrfamilienhaus hätte ein Mieter inzwischen die Haustür abgeschlossen, so dass der schon bereitgestellte Fernseher nicht mehr hätte abtransportiert werden können.

Wegen gemeinschaftlicher Erpressung in drei Fällen sowie einer versuchten Erpressung und eines versuchten Diebstahls verurteilte das Gericht den Angeklagten zu 160 Stunden gemeinnütziger Arbeit und zu einem Jahr und vier Monaten Haft; dies allerdings auf Bewährung. In der Urteilsbegründung erläuterte die Richterin, dass der 29-Jährige kommende Woche wegen weiterer Straftaten von einem anderen Gericht möglicherweise ohnehin zu einer Gesamtstrafe verurteilt werde, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Staatsanwalt hatte in seinem Plädoyer zwar das gleiche Strafmaß gefordert, jedoch ohne Bewährung – und prüft nun, ob gegen das Husumer Urteil Berufung eingelegt wird.

Die 28 Jahre alte mutmaßliche Mittäterin und Mutter von einem der acht Kinder des Angeklagten war zum Prozess in Husum nicht erschienen. Das Verfahren gegen sie wurde abgetrennt und Haftbefehl beantragt. Wenn sie sich in einiger Zeit dann doch vor dem Amtsgericht Husum verantworten muss, wird möglicherweise auch der Erpresste als Zeuge aussagen. Zu dem gestrigen Prozess war das Opfer nicht erschienen, sondern hatte ein ärztliches Attest vorlegen lassen.

