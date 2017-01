Zukunft von Nordfrieslands Kliniken : Leiser Protest – laute Wortgefechte

1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Es ist wenig los auf den Straßen Tönnings an diesem sonnigen Sonnabend-Nachmittag. Doch vor dem ehemaligen Krankenhaus ist Stimmengewirr zu hören – das von Minute zu Minute lauter wird. Immer mehr Menschen finden sich in der Selckstraße ein. Am Ende sind es immerhin rund 100. Lars Schmidt nickt zufrieden und begrüßt per Handschlag die Polizisten, die mit zwei Einsatzwagen gekommen sind, um die Kundgebung zu begleiten.

Zusammen mit Lasse Lorenzen und Markus Herpich hat Schmidt das Bürgerbegehren „Zukunft. Grundversorgung Nordfriesland“ auf den Weg gebracht. Heute wollen die drei Initiatoren mit dem kleinen Demonstrationszug und der darauf folgenden Informations-Veranstaltung in der Tönninger Stadthalle erneut auf ihr Vorhaben aufmerksam machen, das in den vergangenen Wochen immer mehr unter Beschuss geraten ist (wir berichteten). Ein zentraler Punkt des Bürgerbegehrens ist, dass neben Husum und Niebüll auf dem Festland auch Tönning als Klinik-Standort erhalten bleibt. „Uns ist wichtig zu erfahren, was die Eiderstedter wirklich wollen, deshalb sammeln wir Vorschläge, um unseren Forderungskatalog entsprechend anzupassen“, erklärt Schmidt, der genauso wie seine beiden Mitstreiter am Bürgerbegehren festhält, für das rund 5500 Unterstützungs-Unterschriften nötig wären.

Am Eingang des Ende 2016 geschlossenen Tönninger Krankenhauses steht auch Tina Hamkens und blickt auf das Gebäude. „Wir alle haben schon genug gekämpft. Aber leider ohne Erfolg“, sagt sie achselzuckend. Hamkens ist als Podologin in dem jetzigen Regionalen Gesundheitszentrum beschäftigt. „Diese Veranstaltung hier kommt etwas spät.“ Dann setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung Richtung Stadthalle. Allerdings ohne die erwarteten Protest-Plakate und ungewöhnlich still für eine Kundgebung. Trotzdem: „Es ist wichtig, dass wir hier sind und ein Signal setzten. Auch wenn ich befürchte, dass das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist“, sagt der Tönninger Uwe Lamp, kurz bevor die Menschenmenge ihr Ziel erreicht.

„Wir kämpfen weiter bis zum letzen Atemzug. Auch wenn unser Einsatz von unseren politischen Gegnern als ‚Wunschkonzert‘ herabgesetzt wird und diese uns ‚die drei Irren von der Insel‘ oder ‚Pleitegeier‘ nennen“, erklärt Lars Schmidt bei seiner Begrüßung. Er sei überzeugt davon, dass die Kreispolitiker versuchen, einen Standort gegen den anderen auszuspielen. Nun kämen die „hässlichen Fratzen der Politik“ zum Vorschein. Darauf folgt eine leidenschaftliche Rede von dem Sylter Lasse Lorenzen, der an das Sturmjahr 2013 erinnert. Als die Insel vom Festland abgeschnitten war, bekam seine Frau ihr Kind. Es gab Komplikationen. „Beide schwebten in Lebensgefahr – und das Team der Nordseeklinik rettete ihnen das Leben. Kurze Zeit später wurde die Geburtshilfe geschlossen.“ Das sei für Lorenzen der Auslöser gewesen, sich gegen „Zentralisierungswahn“ und „Fließband-Medizin“ einzusetzen.

Die Bezeichnung „häßliche Fratze“ will CDU-Kreistagsabgeordneter Friedrich Busch nicht auf sich sitzen lassen und verteidigt vom Podium aus das von sechs Kreistagsfraktionen getragene Zukunftskonzept für die Versorgung in Nordfriesland. Es seien nicht die Kreistagsabgeordneten, die verantwortlich gemacht werden könnten für die Auswirkungen der Landes- und Bundespolitik, so Busch, der immer lauter reden muss, um gegen Zwischen- und Buh-Rufe aus dem Publikum anzukommen.

Schnell wird in der Stadthalle klar, dass das Thema nach wie vor die Gemüter erregt. Zahlreiche Tönninger melden sich zu Wort. „Wie sieht denn euer Finanzkonzept aus?“, will Kyra Golibrzuch wissen. „Die Kreisumlage muss erhöht werden“, bekräftigen die Initiatoren. Man müsse ja mal anfangen. „Wie wäre es, wenn alle Fraktionen sich zusammen mit Hebammen, Gewerkschaftern und Initiatoren an einen Tisch setzen würden?“, fragt Manfred Thomas, Vorsitzender der Freien Sozialen Demokraten (FSD), die als einzige Fraktion im Kreistag in zentralen Punkten hinter dem Bürgerbegehren steht. Ein Vorschlag, mit dem er auch bei Schmidt und Co. offene Türen einrennt. Man wolle darauf hin arbeiten, sind sich die Initiatoren und auch Busch einig.

Nun gelte es erst einmal, den geänderten Forderungskatalog zu Papier zu bringen, so Schmidt. In der Stadthalle sei klar geworden, dass eine 24-Stunden-Rundum-Notfallversorgung für die Eiderstedter an allererster Stelle stehe.

von Patricia Wagner

erstellt am 30.Jan.2017 | 10:00 Uhr