Neujahrsempfang des Bauernverbands : Krisen satt beim Bauern-Empfang

Windkraft, Gesundheitsversorgung oder die Folgen der Milchkrise: Beim Jahresempfang des Kreisbauernverbandes Husum-Eiderstedt am Freitagabend kamen die ganz großen Fragen aufs Tapet, die in Nordfriesland nicht nur die Landwirte beschäftigen. Drei Hauptthemen des Abends im Husumer Osterkrug fassen wir an dieser Stelle zusammen.



Die Milchkrise

Er habe sich im Jahr 2016 wirklich Sorgen um seine Landwirte gemacht, sagte Landrat Dieter Harrsen mit Verweis auf die Milchkrise. Zwar steige der Milchpreis nun, doch der Schaden sei noch nicht behoben: „Die Verluste des Vorjahres müssen ja ausgeglichen werden.“ Auch Thomas Kühl, Chef des Bezirks-Bauernverbandes Ostenfeld und stellvertretender Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, erinnerte an die zahlreichen Probleme, mit denen die Landwirte im vergangenen Sommer kämpfen mussten und bis heute müssen. Gerade aber für diese Region sei es von immenser Bedeutung, dass die Zahl der Milchbauern nicht weiter schrumpfe: „Grünland, das nicht bewirtschaftet wird, ist auch für den Naturschutz nicht mehr wertvoll.“ In Richtung Politik erklärte Kühl, die Landwirte seien immer zur Veränderung bereit: „Aber überfordern Sie uns nicht. Ein Betrieb, der weg ist, kommt nicht wieder.“ Olaf Küter von der Nord-Ostsee-Sparkasse ging auf die Rolle der Banken während der Krise ein und folgerte aus dien Erfahrungen für den Milchpreis: „Wir glauben, dass die Zyklen in der Milchwirtschaft kürzer werden und die Ausschläge größer. Ich kann Ihnen nur raten, Rücklagen zu bilden.“



Die Windkraft

Der Windkraft-Regionalplan bereite ihm weiterhin Kopfzerbrechen, erklärte Melf Melfsen in seiner Begrüßungsrede. Zwar hätten die Bauern den Prozess in der Region bisher ganz gut begleiten dürfen. „Doch für uns wäre es weiterhin wünschenswert, wenn der Regionalplan nicht käme.“ Seitens des Bauernverbandes könne man zwar verstehen, dass der Kreis nun Landschaftsschutzgebiete benenne, um Flächen von Windanlagen frei zu halten, sagte der Kreisvorsitzende des Bauernverbandes: „Doch wir haben gerade mit den Schutzgebieten auf Eiderstedt die Erfahrung gemacht, dass es zu Problemen kommen kann.“ Landrat Harrsen („Ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann freiwillig Landschaftsschutzgebiete einrichten werde...“ ) versprach: Auch wenn die zahlreichen Gespräche mit der Landesregierung bisher nicht zu befriedigenden Ergebnissen geführt hätten, werde der Kreis nicht locker lassen.



Das Klinikum

Dieter Harrsen bezeichnete den Kampf um die Zukunft des Klinikums Nordfriesland als die größte Herausforderung seiner Amtszeit. Hinsichtlich des geplanten Bürgerbegehrens zum Erhalt beziehungsweise Ausbau der medizinischen Versorgung wurde der Landrat deutlich: Sollte dieses Bürgerbegehren erfolgreich sein, „würde das dem Kreis Nordfriesland den Kopf kosten“, sagte Harrsen. „Das hält der Kreis finanziell nicht aus, wir hätten dann große Schwierigkeiten, unsere Eigenständigkeit zu behalten.“ Er befürchtet angesichts des „postfaktischen Zeitalters“, dass sich viele Bürger dieser Konsequenz nicht bewusst seien: „Für die Menschen hört es sich natürlich gut an, wenn es überall wieder Geburtshilfen geben soll, wenn ein zweites Krankenhaus auf Sylt versprochen wird.“ Er sei froh, dass die CDU-Kreistagsfraktion nun selbst ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen will, das „mit Augenmaß“ erarbeitet worden sei.

Dieses zweite Bürgerbegehren, über dass der Kreistag am 10. Februar entscheiden will, unterstützte Lars Harms in seinem Wortbeitrag: „Wenn das andere Bürgerbegehren durchgeht, wird der Kreis seine Krankenhäuser verkaufen müssen“, mutmaßte der SSW-Landtagsabgeordnete. Und auch Husums Bürgermeister Uwe Schmitz kündigte an, für das Bürgerbegehren des Kreises zu werben: „Ich teile nämlich die Einschätzung des Landrates.“

Herbert Lorenzen, Amtsvorsteher von Eiderstedt, erklärte, man werde den „guten Weg“ unterstützen – um aber gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass im Zusammenhang mit der Schließung des Klinikums Tönning noch ein paar Fragen offen sind. „Das Thema ist noch nicht ausdiskutiert.“

von Friederike Reußner

erstellt am 16.Jan.2017 | 16:00 Uhr