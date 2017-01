Weihnachtsoratorium : Konzert-Tradition in Boldixum

1 von 1 Foto: Fotos (2): Von Stülpnagel 1 von 1

Der Dirigent Martin Bruchwitz war sichtlich glücklich, als er am vergangenen Donnerstag die letzte Fermate schloss und damit ein grandioses Weihnachtskonzert in der St.-Nicolai-Kirche zu Ende ging. Wie es bereits seit einigen Jahren Tradition ist, gaben seine Kantorei zusammen mit dem Hamburger Bachchor St. Petri, dem Collegium musicum St. Petri sowie mehreren Solisten ihr großes Weihnachtskonzert zwischen den Jahren. Genauso ist es eine Tradition, dass an diesem Abend die Kirche fast bis auf den letzten Platz besetzt ist.

Wie im vergangenen Jahr stand erneut das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf dem Programm. Anders als im vergangenen Jahr, als neben der ersten die Kantaten vier bis sechs gesungen und gespielt wurden, war dieses Jahr aber die ursprüngliche Weihnachtsgeschichte an der Reihe, also die Kantaten eins bis drei. „Die hört jeder eigentlich als erstes, die sind das klassische Weihnachtsoratorium“, so Bruchwitz. In diesem ersten Abschnitt der in Musik gegossenen Weihnachtsgeschichte geht es um die Geburt Jesu sowie um die Hirten, die von den Engeln zum Stall nach Bethlehem geschickt werden. In den letzten drei Teilstücken von Bach Meisterwerk dreht sich hingegen vieles um die Heiligen Drei Königen sowie Herodes und seinen Säuglingsmord.

Allein wäre solch ein Meisterwerk hier auf Föhr gar nicht auf die Beine zu stellen. Deshalb war Bruchwitz froh, wie auch in den letzten Jahren auf die Unterstützung vom Festland vertrauen zu können. Vor allem Thomas Dahl, der Chor, Solisten und Orchester an der Orgel unterstützte, ist inzwischen eine feste Größe in der weihnachtlichen Konzert-Tradition in Boldixum: Vor 30 Jahren arbeitete er das erste Mal mit Bruchwitz und seinem Chor zusammen. „Ich brauchte jemanden für die Orgel. Vorher hatte ich sowohl den Chor geleitet als auch Orgel gespielt. Das war aber irgendwann nicht mehr möglich, deshalb bin ich froh, dass Thomas das für mich übernommen hat“, erklärt Bruchwitz, wie es zu dieser Musikerfreundschaft kam. „Er war damals ja quasi noch ein Student. Und das schönste war: Jedes Jahr kam er mit Freunden. Egal, wo er gerade zu Hause war, immer wieder brachte er weitere Musiker mit.“

Zu Beginn der weihnachtlichen Konzert-Tradition standen noch nicht die ganz großen, klassischen Meisterwerke auf dem Programm. Vor allem Werke von Schütz, Dvorak oder Mozart, aber auch schon von Bach wurden in St. Nicolai aufgeführt. Mit der Jahrtausendwende traute man sich dann an die klassischen Werke wie Händels Messias oder eben das Weihnachtsoratorium heran. Und weiter mit von der Partie: Thomas Dahl, mittlerweile Kantor der St.-Petri-Kirche in Hamburg. Von da bringt er den Bachchor sowie das Kollegium musicale mit, die die Kantorei von Martin Bruchwitz unterstützen. „Alleine wäre so eine Aufführung nicht möglich“, sagt der Föhrer.

Die Solistenrollen werden von Profi-Sängern übernommen, in diesem Jahr Tanja Aspelmeier (Sopran), Tina Zahn (Alt), Knut Schoch (Tenor) sowie Florian Günther (Bass). Diese Konstellation von zahlreichen Musikern, die aus vielen verschiedenen Orten kommen, macht die Vorbereitung eines solchen Konzertes nicht gerade einfach. Geprobt wird im jeweiligen Heim, erst hier auf Föhr entsteht das große Ganze. Abschließende Proben mit Musikern, Solisten und den beiden Chören finden erst am Tag der Aufführung statt, da muss bereits vieles passen. „Vor allem für den Dirigenten ist das nicht leicht, denn es gibt viele schnelle Veränderungen“, sagt Bruchwitz, der wieder souverän und mit viel Freude die einzelnen Musiker zu einem Ganzen vereinte.

Der Aufwand, der hinter einer solchen Aufführung steckt, hat sich gelohnt. Die Zuschauer in St. Nicolai bekamen eine meisterhafte Performance zu hören und die Musiker wurden mit viel und teils stehendem Applaus belohnt. Nicht nur Bruchwitz zauberte dies ein Lächeln auf das Gesicht, auch den übrigen Beteiligten war die Freude über das gelungene Konzert anzusehen. Vorfreude auf das nächste Weihnachtskonzert schwingt da gewiss schon mit.

von Anna Rüb

erstellt am 03.Jan.2017 | 08:00 Uhr