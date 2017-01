Nordfriesland : Klinik-Zukunft: Noch ist alles im Fluss

1 von 1 Foto: volkert bandixen 1 von 1

Die Beratungen um die Zukunft der nordfriesischen Kreis-Kliniken gehen in die entscheidende Phase. Am 12. Januar kommt die Gesellschafterversammlung der kreiseigenen Klinikum Nordfriesland gGmbH noch einmal zu einer Sondersitzung zusammen. Dabei soll über Grundsatzfragen zur strategischen Ausrichtung der drei verbliebenen Kliniken des Unternehmens beraten werden. Nachdem das Krankenhaus Tönning zum Jahreswechsel zu einem Regionalen Gesundheitszentrum herabgestuft worden ist (wir berichteten), geht es nun im Kern um die Frage, welche Perspektiven sich wirtschaftlich und für die regionale Gesundheitsversorgung ergeben, wenn entweder ein neues Zentralklinikum auf dem Festland gebaut würde oder aber die beiden bestehenden Kliniken in Husum und Niebüll weiterentwickelt werden.

Eine Entscheidung wird in der als Workshop konzipierten Sondersitzung allerdings noch nicht fallen. Die trifft Nordfrieslands Kreistag erst am 10. Februar. Zuvor gehen auch die Mitglieder des Aufsichtsrates nach der morgigen Zusammenkunft noch einmal in Klausur. Am Donnerstagabend und am Freitag sollen in St. Peter-Ording noch offene Fragen erörtert und Details vertieft werden. Bevor sich die Fraktionen intern für die wichtige Kreistags-Sitzung positionieren, gibt es zudem vor der Entscheidung im Kreistag Ende Januar noch eine gemeinsame Sitzung des Haupt-, des Finanz- und Bau- sowie des Arbeits- und Sozialausschusses.



Nicht handelseinig

Die drei Initiatoren des Bürgerbegehrens „Zukunft. Grundversorgung Nordfriesland“ – Lars Schmidt und Lasse Lorenzen von Sylt sowie Markus Herpich von Föhr – wittern dennoch Unrat. Der Kreis stehe mit der Diako Flensburg in direkten Verhandlungen über den Neubau einer Zentralklinik in Breklum-Riddorf, sorgt sich Lasse Lorenzen. Und: „Die Klinikstruktur in Nordfriesland würde dem wirtschaftlichen Wachstum der Diako geopfert werden.“ Die Initiatoren des Bürgerbegehrens befürchten, dass – womöglich schon morgen – Fakten geschaffen werden sollen, bevor die Bürger befragt werden können. Und sie sehen sich ausgebremst, weil immer noch keine Kostenschätzung des Kreises für die Kommunalaufsicht des Landes im Falle eines erfolgreichen Bürgerentscheids vorliegt.

Das ist freilich nur noch eine Frage weniger Tage. Der Kreis Nordfriesland hat offenkundig inzwischen Antworten auf alle wichtigen Fragen an das Land, die Kassen und andere Partner im Gesundheitswesen erhalten, um diese auswerten und jetzt belastbare Auskünfte zu den erwarteten finanziellen Auswirkungen eines Bürgerentscheids geben zu können. „Die Kostenschätzung wird bis Ende nächster Woche fertig sein“, hieß es auf Anfrage.

Und im Gegensatz zur Vermutung der drei Initiatoren ist sich der Kreis mit dem Diako-Konzern, der auch die seit kurzem unter dem Namen Diako Nordfriesland firmierenden Fachkliniken in Breklum betreibt, längst nicht handelseinig. Zwar ist es eine Option, die Gesundheitsversorgung im Norden gemeinsam neu auszurichten, aber der Kreis NF hat den Versorgungsauftrag vom Land und ein zentraler Klinik-Neubau würde Jahre in Anspruch nehmen. Außerdem wäre ohnehin ein strukturiertes Bieterverfahren erforderlich, ehe die Diako (oder auch ein anderes Unternehmen) überhaupt zum Zuge kommen könnte. „Nordfriesland ist für alle Schwerpunktversorger um uns herum ein echtes Sahnestück“, so Klinikums-Geschäftsführer Christian von der Becke.

Die Diako Flensburg setzt aber ohnehin andere Prioritäten: Vorrang vor allen anderen strategischen Weiterentwicklungen hat für deren Aufsichtsrat „die Realisierung der Vision 2020 “. Dahinter steht das Projekt, ihr Haus in Flensburg Stück für Stück abzureißen und parallel ein modernes Gebäude zu errichten – bei laufendem Krankenhaus-Betrieb. Die Übernahme des Versorgungsvertrages des Klinikums durch die Diako NF und die Errichtung eines Zentralklinikums in Riddorf wird zwar als „eine mögliche Option“ angesehen, der aber „ergebnisoffene“ Verhandlungen vorangehen müssten.

Viele Abgeordnete des nordfriesischen Kreistages favorisieren überdies eher die bestehende Lösung mit den zwei Festlands-Häusern in Husum und Niebüll – unter einem Dach oder als selbstständige Gesellschaften. In diese Richtung geht eine der vom Klinikums-Geschäftsführer untersuchten Varianten für die Gesundheitsversorgung im Kreisgebiet. Auch der Aufsichtsrat des Klinikums hatte daraufhin im Übrigen den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung empfohlen, sich auf die Lösung mit zwei Festlands-Standorten zu konzentrieren.



Viele Millionen nötig

Während der Klinik-Standort Wyk nicht in Rede steht, da alle davon ausgehen, dass zumindest dieser auch künftig durch einen Sicherstellungszuschlag des Landes und der Kassen abgesichert bleibt, laufen die weiteren Überlegungen in diese Richtung. Vorsorglich sind bereits Förderanträge gestellt, um die beiden Festlandshäuser modernisieren und gegebenenfalls strukturell neu aufstellen zu können. Danach blieben beide Kliniken Häuser der Grund- und Regelversorgung. Husum würde dabei als Hauptstandort mit mehr medizinischen Angeboten und Helikopter-Landeplatz optimiert werden.

Auch der Kostenrahmen ist grob skizziert: Danach müssten insgesamt mehr als 34 Millionen Euro (25,5 in Husum, 8,8 in Niebüll) in die Hand genommen werden, um die ermittelten betriebsnotwendigen und zukunftsorientierten Investitionen in den beiden Festlands-Krankenhäuser vornehmen zu können. Voraussichtlich könnten Fördergelder in Höhe von 24 Millionen Euro eingeworben werden. Allerdings wären knapp zehn Millionen an Eigenkapital erforderlich. Zum Vergleich: Für einen Zentral-Neubau läge der Investitionsbedarf bei 90 Millionen (Eigenkapital 22) – unabhängig von der Frage, ob das Projekt nun allein oder in Form einer wie auch immer gearteten Partnerschaft auf den Weg gebracht werden würde. Und: Während der Planungs-und Bauphase wären voraussichtlich noch einmal 20 Millionen Euro nötig, da die bestehenden Kliniken weiterbetrieben werden müssten.



Die Zeit drängt

Dadurch, dass der Kreis Nordfriesland das Kapital der Klinikums-Gesellschaft zuletzt um 4,5 Millionen Euro aufgestockt sowie zusätzlich Bürgschaften übernommen hatte und erste Umstrukturierungen greifen, ist diese stabilisiert worden. Dennoch dulden zukunftssichernde Entscheidungen keinen Aufschub. Zum Jahresabschluss 2015, der Anfang Dezember in der Gesellschafterversammlung beraten wurde, stellt der Wirtschaftsprüfer fest: „Aufgrund der beschriebenen Maßnahmen zeigt die aktuelle Liquiditätsplanung eine gesicherte Liquidität bis Ende 2017.“

von Jörg von Berg

erstellt am 11.Jan.2017 | 08:00 Uhr