Rantrums Finanzen : Kein Auskommen mit dem Einkommen

Große Anstrengungen hat die Rantrumer Gemeindeführung zur Konsolidierung des Haushaltes vorgenommen – ein ausdrückliches und dickes Lob gab es dafür von Amtskämmerer Udo Ketels: „Von den liquiden Mitteln her haben wir eine Verbesserung von 100.000 Euro erzielt.“ Nach ausführlicher Darstellung aller relevanten Zahlen per Beamer sagte der Vorsitzende des Lenkungs- und Finanzausschusses, Walter Carstens (SPD): „Ich schlage vor, den vom Amtskämmerer vorgestellten Haushalt 2017 zu befürworten.“ Dies erfolgte dann auch einstimmig – und wird dem Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag (17. Januar) ab 19.30 Uhr im Sporthallentreff – so vorgeschlagen. In vollständiger Besetzung trat der Ausschuss nicht zusammen – Hans-Jürgen Becker (FDP), Dieter Gercke und Jürgen Hansen (beide SPD) hatten sich wegen Krankheit entschuldigt.

Der Haushalt 2017 sieht im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 289.700 Euro vor (siehe Infokasten). Beim Freibad wird mit einem Unterschuss von 19.100 Euro gerechnet. Die Unterhaltung der Gemeindestraßen und die Bauhofmitarbeiter schlagen mit 181.900 Euro zu Buche. Der Markttreff verzeichnet einen Unterschuss von 23.300 Euro. Ein kleiner warmer Regen ist die Konzessionsabgabe Strom mit 45.000 Euro. Im Stellenplan sind 19,04 Stellen ausgewiesen, die sich 31 Mitarbeiter teilen. Darin eingerechnet ist bereits das Kindergarten-Personal, das die Gemeinde vom DRK übernimmt. Anmerkung von Carsten Dircks (WIR): „Wir haben die Haushaltszahlen 2017 großzügig angesetzt und dürften nicht über diesen Minusbetrag hinauskommen.“ Vorsitzender Walter Carstens: „Da können wir nur auf höhere Steuereinnahmen hoffen.“ Dazu Bürgermeister Horst Feddersen (SPD): „Es gibt ein paar Dinge, bei denen wir überlegen müssen, ob wir uns die noch leisten können. Ich möchte diese aber hier nicht in der Öffentlichkeit benennen.“ Der Haushaltsplan muss nun noch von der Kommunalaufsicht genehmigt werden, wie Ketels erklärte.Er sehe da kein Problem, erklärte er auf Nachfrage aus dem Gremium.

Dann folgte eine Diskussion hinsichtlich der Breitband-Anschlussquote. „Ich sehe es kritisch, ob wir sie erreichen“, sagte der Bürgermeister. Dem schloss sich der ehemalige Gemeindevertreter Christian Franke an: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die geforderten 69 Prozent hinkriegen – wir haben hier viele Rentner.“ Auf seine Nachfrage rechnete Kämmerer Ketels vor: „An Gebühren entstehen den Anschlusswilligen 1000 Euro – davon beträgt die reine Anschlussgebühr allerdings nur 100 Euro. 900 Euro werden als Darlehen an die Bürgerbreitbandnetz-Gesellschaft gezahlt.“ Die Gemeinde beteiligt sich mit 10.000 Euro an der BBNG.

Ein weiteres Thema war die Übernahme des Kindergartenpersonals. Der Hintergrund: In all’ den Jahren, in denen Marlies Bruhn als DRK-Vorsitzende tätig war, war sie auch Vorgesetzte der Kiga-Mitarbeiterinnen. Denn der voll ausgelastete Kindergarten wurde in DRK-Trägerschaft betrieben. Mit dem Wechsel an der Ortsvereins-Spitze kam von Bruhns Nachfolgerinnen der Wunsch, diese Personalverantwortung abzugeben. „Wir übernehmen die 20 Beschäftigten“, sagte Bürgermeister Horst Feddersen, „dadurch finden Entscheidungen – beispielsweise über Einstellungen – nicht mehr im Kindergartenausschuss, sondern im Gemeinderat statt.“ Dieses Thema steht ebenfalls auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter-Sitzung am Dienstag (17. Januar).