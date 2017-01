Untersuchung : Kaum Mängel an Husums Brücken

1 von 1 Foto: Herbert Müllerchen (5) 1 von 1

Was unterscheidet Husum von Hamburg oder Venedig? Vieles, aber im unmittelbaren Vergleich wohl vor allem dieses: Die Storm-Stadt hat – Kunststück – weitaus weniger als das Tor zur Welt und die italienische Lagunenstadt. Aber ein paar gibt es eben doch, und damit die dem Stadtbauamt keine unangenehmen Überraschungen bescheren, werden sie alle fünf Jahre gründlich überprüft.

Das war jetzt gerade wieder der Fall und anders als beim Schobüller Badesteg, dem Wind und Wetter nach längerer Verschnaufpause zuletzt doch arg zugesetzt haben, muss sich Klaus Lorenzen beim Thema Brücken keine Sorgen machen: „Die Untersuchungsprotokolle sind zwar noch nicht vollständig“, sagt der Leiter der Tiefbauabteilung, „aber eines ist schon jetzt sicher: Nennenswerte Schäden wurden nicht festgestellt.“ Und das ist auch gut so, denn Baustellen gibt es in Husum auch ohne defekte Brücken mehr als genug (wir berichteten).

Fünf Straßenbrücken, ebenso viele Tunnelbauwerke und noch einmal fünf Gehwegbrücken fallen in die Zuständigkeit der Stadt. Das geht aus einer entsprechenden Liste des Bauamtes hervor. In ihr sind – wenngleich unvollständig – auch die jeweiligen Entstehungsjahre der Brücken aufgeführt. Demnach ist die Zingelschleuse, also jenes Bauwerk, durch das die Husumer Au in den Binnenhafen abfließt, die älteste städtische Brücke. Sie wurde anno 1906 gebaut. Am anderen Ende der Brücken-Geschichte findet sich jene blaue Klappbrücke, die als Teil der Westtangente den Binnen- vom Außenhafen trennt. Sie entstand im Jahr 2000.

Bei keiner der in besagter Liste aufgeführten Brücken besteht laut Lorenzen akuter Handlungsbedarf. Doch wie beim Thema Straßenbau und -deckensanierung will Klaus Lorenzen natürlich auch die Brücken im Auge behalten, um böse Überraschungen von vornherein zu vermeiden. „Das dürfen wir auf keinen Fall schleifen lassen“, betont er.

An einer Stelle wird das Bauamt aber schon vor Ablauf der nächsten Fünf-Jahres-Frist aktiv werden müssen. Die Holzbrücke über die Mühlenau – sie verbindet die Theodor-Storm- mit der Hermann-Tast-Schule –, hat zuletzt doch einige Blessuren erlitten. „Da müssen wir wohl schon bald ran“, sagt der Leiter der Tiefbauabteilung.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 24.Jan.2017 | 09:00 Uhr

