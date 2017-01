Praktikumsbörse in Bredstedt : Kampf gegen den Fachkräftemangel

1 von 1 Foto: Felix Middendorf 1 von 1

Anka Clausen könnte direkt drei Fachkräfte einstellen, sagt sie – wenn sie denn geeignete Bewerber finden würde. Doch nicht nur die Pflegedienstleiterin der Seniorenwohnanlage an der Parkstraße in Bredstedt kennt das Problem des Fachkräftemangels. Bei vielen Unternehmen in der Region herrscht Personalnot. Deswegen plant das Amt Mittleres Nordfriesland gemeinsam mit Fachleuten eine Praktikumsbörse.

Schwerpunkt dieser Börse, die am Mittwoch, 23. März, in Bredstedt stattfinden soll, ist es, geflüchteten Menschen und weiteren Interessierten den Weg in einen Job oder eine Ausbildung zu ebnen. Um ein möglichst breites Spektrum abzudecken, sind die Veranstalter nun noch auf der Suche nach weiteren Unternehmen, die sich potenziellen Bewerbern an einem Aktionstag präsentieren möchten. Anka Clausen hat bereits zugesagt.

„Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass Unternehmen Auszubildende und auch bereits qualifizierte Kräfte suchen. Auf der anderen Seite gibt es durch die erhöhte Migrationsbewegung viele motivierte Flüchtlinge, die hier in Nordfriesland lernen, arbeiten und sich integrieren möchten“, sagt Jessica Mühlenbeck vom Team Integration des Amtes, das die Idee für die Praktikumsbörse hatte. Gemeinsam mit Akteuren des kreisweiten Netzwerks „Mehr Land in Sicht“, des Sozialzentrums Mittleres Nordfriesland sowie der Arbeitsagentur will Mühlenbeck die Börse zu einem wirkungsvollen Baustein entwickeln, um dem zu begegnen und gleichzeitig eine erfolgreiche Integrationsarbeit zu leisten.

Anka Clausen hat mit ihren Mitarbeitern in der Vergangenheit immer wieder Praktikanten betreut – insbesondere geflüchtete Menschen, die gern arbeiten wollen. „Viele waren zunächst in der Sozialbetreuung beschäftigt“, sagt sie. So hätten viele durch den täglichen Umgang schnell die deutsche Sprache erlernt – außerdem würden beide Seiten erkennen, ob der Beruf etwas für sie sein könnte. „Selbst wenn sich von zehn Praktikanten nur einer vorstellen kann, dass er hier arbeiten möchte, dann ist das schon viel wert“, sagt Clausen.

Die Planungsgruppe konzipiert die Praktikumsbörse wie eine Messe, bei der alle wichtigen Ansprechpartner vor Ort sind. So treffen nicht nur Betriebe und Bewerber aufeinander. Ihnen stehen zusätzlich auch Experten zur Seite, die zu sämtlichen Fragen beraten können. Dazu zählen Mitarbeiter der Jobcenter, der Arbeitsagentur und des Flüchtlingsprojekts „Ankommen – Perspektive Job“ im Kreis Nordfriesland.

Geplant ist die Praktikumsbörse für Mittwoch, 23. März, in Bredstedt. Der genaue Veranstaltungsort soll noch rechtzeitig bekannt gegeben werden. Unternehmen die sich dort gern präsentieren möchten, können sich bis Donnerstag, 3. Februar, unter Telefon 04671/919227 oder per E-Mail an d.schaarschmidt@amnf.de an Derya Schaarschmidt vom Amt Mittleres Nordfriesland wenden.

von hn

erstellt am 26.Jan.2017 | 09:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen