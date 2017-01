Husum : Jetzt geht’s an den Abriss

1 von 1 Foto: bandixen 1 von 1

„Jetzt geht es richtig los“, kündigte Volkmar Drescher an. Der Prokurist und Diplom-Ingenieur für Architektur der Prelios Management Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg betreut den Bau des neuen Shopping-Centers in Husum. Am 3. Januar ist mit den Abrissarbeiten des ehemaligen Hertie-Hauses in der Großstraße, das zuletzt als Husumer Kaufhaus betrieben worden war, begonnen worden, um Platz für den rund 40 Millionen-Euro-Neubau zu schaffen.

Für das moderne Einkaufszentrum wird für Läden mit einer Gesamtfläche von 12 000 Quadratmetern geplant – außerdem soll ein mehrgeschossiges Parkhaus mit 663 Plätzen entstehen. Drescher: „Die Abbrucharbeiten erfolgen von Nord nach Süd und werden sich bis in den März hinziehen. Dann folgen Erdarbeiten – die Baugrube wird ausgehoben...“

Im Dezember 2016 war das Gebäude freigeräumt und die verschiedenen Materialien getrennt worden. Dann wurden die Feiertage abgewartet, um vor allem das Weihnachtsgeschäft in der nordfriesischen Kreisstadt nicht zu stören.

von Simone Schlüter

erstellt am 04.Jan.2017 | 08:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen