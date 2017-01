Wintertour auf Nordstrand : Informationen satt beim Wandern

1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Eine leichte Brise aus West mit fast frühlingshaften Temperaturen begleitet 21 Teilnehmer des siebten Winterwanderns auf Nordstrand. Erneut wird die Veranstaltung von den Akteuren des Handels-, Gewerbe- und Vermietervereins (HGV) organisiert. In bewährter Manier gestalten Nationalpark-Wattführerin Cornelia Mertens und Rungholt-Experte Robert Brauer den gut einen Kilometer langen Spaziergang vom Strucklahnungshörner Hafen bis zum Norderhafen. Jede Menge Informationen gibt es nicht nur zum neuen Deich, sondern auch zum Thema Rungholt. Brauer lässt die Historie beim gemeinsamen Blick über die See in Richtung Nordstrandischmoor und Pellworm lebendig werden.

Vor der Grooten Mandränke im Jahr 1634 sei alles eine Landschaft namens Insel Strand gewesen. Rungholt – zwischen Südfall, Pellworm und Nordstrand gelegen – sei bereits 1362 untergegangen. Die Geschichte von den ersten zwei Meter hohen Deichen mit einem ganz anderen Profil, über die Stackdeiche, bis zum heutigen modernen Klimaschutzdeich, ist leicht nachzuvollziehen. Der Weg führt nun direkt auf der neuen Promenade des in dreijähriger Arbeit entstandenen nagelneuen Klimaschutzdeiches mit einer Höhe von 8,70 Metern entlang. „Hoch genug ist er, um dem Meeresspiegelanstieg in den nächsten Jahrzehnten zu trotzen“, sagt Brauer. Wintersicher und fast fertig präsentiert sich das Bollwerk gegen den Blanken Hans den Gästen. Sitzgelegenheiten und Info-Tafeln sind bereits installiert, ebenso wie die Beleuchtung. An einigen Stellen wirken Bauzäune störend im Gesamtbild. Doch die hat die bauausführende Firma Reinhold Meister Wasserbau erneut aufstellen müssen, weil Gäste die frisch eingesäte Grasfläche betreten haben. „Offiziell wird der Deich im März eingeweiht und der Gemeinde Nordstrand vom Bauherrn, dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz, übergeben“, berichtet Brauer dem Tross, mit dem er immer wieder kurze Pausen einlegt, um auf Fragen einzugehen. Im Frühjahr werde dann auch das bereits leerstehende Gebäude der ehemaligen Gaststätte „Op de Diek“ abgerissen. Dafür sei ja das Rungholthaus (wir berichteten) geplant. Heute sei der Deichkörper, so Brauer, 120 Meter breit, um überhaupt die Höhe von mehr als acht Metern zu erreichen. Vor 400 Jahren waren es nur 30 Meter. Sehr schwierig sei die Gründung des neuen zweieinhalb Kilometer langen Deiches wegen des labilen Untergrundes gewesen. Dazu wurden am Deichgrund Geowaben gebaut, also Flechtzäune aus Kunststoff, die mit Schotter verfüllt worden sind. „Wir sind froh, dass wir den Deich haben. Die letzte Verstärkung wurde 1965 vorgenommen“, so Brauer. Zeit für vertiefende Gespräche gibt es schließlich in der Gaststube des Restaurants „Zur Nordsee“ am Norderhafen. Wärmende Getränke und ein Grünkohlessen gehören ebenso dazu. Der Löwenanteil der Teilnahmegebühr sowie weitere freiwillige Spenden werden der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zur Verfügung gestellt. „Wir möchten mit der Aktion die wichtige Arbeit der Nordstrander Seenotretter unterstützen“, so Mertens, denn sie sind auf Spenden angewiesen.