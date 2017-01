Rodungsaktion an der Gracht : In Friedrichstadt kreischen die Sägen

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Die in der letzten Friedrichstädter Stadtvertreter-Sitzung des vergangenen Jahres angekündigte Baum- und Strauchstutz-Aktion am Fürstenburggraben ist angelaufen. In der Dezember-Zusammenkunft hatte sich ein Einwohner darüber beklagt, dass der Uferbewuchs so hoch geworden sei, dass das Stadtbild kaum noch zu erkennen sei. Mittlerweile ist auf der südlichen Seite der Gracht die Ufervegetation kräftig zurückgeschnitten, einige Bäume sind zudem kräftig beschnitten worden. Wenn diese Arbeiten beendet sind, geht es für die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs auf dem nördlichen Uferstreifen weiter. Dort befinden sich viele Bootsstege. Zudem, so Bürgermeister Eggert Vogt, seien die Arbeiten nicht ganz so einfach, da die Böschung teilweise recht steil abfalle. Zudem würden Gespräche zwischen Stadt und dem Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz geführt, wer für den Bereich Binnenhafen zuständig ist.

Geklärt ist hingegen, wo die neue innerstädtische Trafostation errichtet werden soll. Ursprünglich sahen die Pläne einen Standort des Häuschens auf dem Marktplatz vor, doch dagegen wehrten sich Stadtvertreter und Tourismusverein, auch der Denkmalschutz hatte große Bedenken angemeldet. Um den Bau aus dem sichtbaren Bereich der historischen Altstadt zu verbannen, wurde sogar darüber nachgedacht, ihn im Hinterhof des Rathauses zu platzieren. Nun, so teilte Bürgermeister Vogt auf Anfrage mit, sei ein Standort am Hafen gefunden. Damit habe sich das Problem gelöst, denn dieser liege auch außerhalb des Geltungsbereichs der Ortsgestaltungs-Satzung, die den Bau eine solchen Zweckgebäudes eigentlich nicht zulässt. In der Nachbarschaft des neuen Trafo-Standortes soll auf dem Parkplatz an der B 201 auch die zweite Ladestation für Elektroautos errichtet werden, denn der Bedarf scheint groß zu sein. „Anfangs war unsere erste Ladesäule auf dem Marktplatz kaum nachgefragt, doch mittlerweile“, berichtet das Stadt-Oberhaupt, würden dort regelmäßig Fahrzeuge aufgeladen. Vermutlich schon zu Beginn der Saison, im April, soll die neue Station der Hanse-Netz in Betrieb gehen.

Zufrieden sei man auch mit der Verlegung der Telekom-Verteilerstation. Bislang stand das typische graue Gehäuse auf dem mittlerweile unter Denkmalschutz stehenden historischen Marktplatz. Nach langem Hin und Her sei nun ein neuer Standort gefunden worden. In der Prinzeßstraße soll der Verteiler aufgestellt werden.

Nicht zufrieden ist die Stadt hingegen mit dem Ablauf der Wegesanierung vom Stapelholmer Platz bis zur Reederei Schröder. Nachdem dort der Neubau der Seniorenresidenz nahezu abgeschlossen ist, hätte damit eigentlich schon im Herbst begonnen werden sollen. Es sei aber, so berichtet Vogt, immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Jetzt habe sich die Stadt mit dem Bauunternehmen geeinigt, dass bis spätestens Ende April der Weg wieder für Passanten passierbar sein müsse. Der Hauptweg vom Stapelholmer Platz, wo auch die Reisebusse parken, zur Grachtenrundfahrt Schröder ist bereits seit dem Abriss des ehemaligen Ausflugslokals Großer Garten bei feuchtem Wetter für Spaziergänger nur mit Gummistiefeln passierbar.

von Ullrich Meißner

erstellt am 23.Jan.2017 | 13:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen