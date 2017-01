Such-Aktion in Bordelum : „Ich habe noch nie so viel Freundlichkeit erlebt“

1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Maxi ist tot. Am 27. Dezember war der neun Jahre alte Husky-Border-Collie-Mix aus einer Tierpension in Bordelum entwischt, danach hatten sich zahlreiche Menschen aus der Bevölkerung vor Ort, in der Region und in den sozialen Medien an einer Suchaktion beteiligt. Vor allem auf Facebook hatte die Vermisstenanzeige der Hündin weite Kreise gezogen. Nun wurde das Tier an einem Bahnübergang am Rande der Bordelumer und Langenhorner Heide tot aufgefunden.

„Sie ist wohl vom Zug angefahren worden“, sagt Ulrike Mahlich-Hennecke. Am Sonntagabend erhielt sie den Anruf, dass ihre Hündin nicht mehr lebt. Neben der Trauer über den Verlust zeigt sie sich aber auch von der großen Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung überwältigt. „Es waren so viele Tierfreunde bei der Suche dabei, aber auch Menschen, die selbst keine Tiere haben“, sagt sie. „Ich habe noch nie so viel Freundlichkeit erlebt.“ Neben vielen Bordelumern und Nachbarn haben auch Vereine und Einrichtungen wie die Freiwilligen Feuerwehren der Region oder Gäste des Kurheims mitgeholfen, Suchhunde wurden eingesetzt, Helfer stellten kostenlos eine Drohne sowie eine Wärmebildkamera zur Verfügung. „Das ganze Dorf hat sich an der Suche beteiligt“, freut sich Mahlich-Hennecke.

Maxi hatte die Weihnachtstage in der Tierpension von Uschi Hunecke in Bordelum verbracht, da die Familie aus Wobbenbüll für ein paar Tage verreisen wollte. „Sie sagte mir, dass Maxi jeden Tag vor dem Hoftor lag und auf uns gewartet hat“, erzählt Mahlich-Hennecke. Doch vermutlich während des Sturmtiefs „Barbara“, das an den Weihnachtstagen über Norddeutschland fegte, wurde eines der Tore im hinteren Bereich des Geländes beschädigt. Über diesen Weg könnte die Hündin auch die Pension verlassen haben, vermutet die Betreiberin. „Wahrscheinlich hat Maxi aber auch selbst mitgeholfen. Sie war ja ein Straßenhund“, sagt Hunecke“, die sind nicht dumm.“ Von dort aus, so vermutet Ulrike Mahlich-Hennecke, wird das Tier versucht haben, zurück nach Wobbenbüll zu laufen. Vor drei Jahren hatte die Familie das Tier aus einem Heim in Niedersachsen geholt und es bei sich zu Hause aufgenommen. Ihre vorherigen Besitzer hätten es vernachlässigt, sagt die Wobbenbüllerin.

Als kurz nach Weihnachten die Vermisstenanzeige online ging, bekam die Familie zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung: Maxi soll unter anderem beim Bordelumer Bäcker gesehen worden sein, an der Bundesstraße 5 sowie an verschiedenen Orten in Langenhorn und in Bredstedt. Doch immer stellte sich dabei heraus, dass es zu Verwechslungen gekommen war oder die Hinweise liefen ins Leere. Aber ein weiteres Problem zerrte an den Nerven der Hundehalter: Maxi litt an gesundheitlichen Problemen, musste dringend Medikamente zu sich nehmen. „Es war wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen“, sagt die Besitzerin.

Gestern hat die Familie ihr Tier nun abgeholt. „Ich bin momentan einfach nur froh, dass sie jetzt wieder bei uns ist“, sagt Ulrike Mahlich-Hennecke. „Mein Dank gilt allen lieben Menschen, die völlig selbstlos ihre Freizeit geopfert haben, um nach unserem Hund zu suchen. Ihnen allen bin ich aus tiefstem Herzen dankbar. Mein Glaube an das Gute im Menschen ist wieder gewachsen.“

von Christopher Chirvi

erstellt am 10.Jan.2017 | 08:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen