Bundesnachrichtendienst : Husums Geheimdienstler vor unsicherer Zukunft

Nun ist es also offiziell: Wer an dem einst als „Bundesstelle für Fernmeldestatistik“ ausgewiesenen Gebäude am Norderwungweg vorbei kommt, kann lesen, wer hier wirklich residiert: ein Posten des Bundesnachrichtendienstes (BND). So steht es Schwarz auf Weiß auf dem Schild.

Für Husumer keine echte Neuheit. Dass der Geheimdienst hier seit Mitte der 1970er-Jahre eine Hochfrequenz-Peilstelle betreibt beziehungsweise betrieben hat, war für die Bewohner der Storm-Stadt schon immer ein offenes Geheimnis.

Interessanter ist da schon die Frage, was aus den rund 150 BND-Mitarbeitern werden soll, wenn sie mal nicht mehr in dem Posten arbeiten. Der wird von den Husumern übrigens gern auch „Horch-und-Guck“ genannt. Bereits im Jahr 2000 bestätigte die Behörde auf eine kleine Anfrage im Kieler Landtag, dass über die Schließung der Außenstelle Husum nachgedacht werde. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte jetzt eine Sprecherin des BND: „Ein konkreter Termin für deren Schließung steht noch nicht fest, da dieser an den Berlin-Umzug des BND gekoppelt ist.“ So geht das seit Jahren.

In Berlin wurde das neue BND-Hauptgebäude Ende November vergangenen Jahres übergeben – zehn Jahre nach dem Spatenstich. Künftig sollen dort alle 4000 Mitarbeiter des Geheimdienstes arbeiten. Der Umzug werde noch in diesem Jahr beginnen, berichtete zuletzt die Berliner Zeitung. Ausgestattet wurde der ebenso klotzige wie architektonisch unansehnliche Gebäudekomplex allerdings bis heute nicht. Stattdessen wurde der Umzug mehrfach verschoben, weil sich immer neue bauliche Mängel einstellten.

Wie viele der Husumer BND-Mitarbeiter überhaupt nach Berlin umziehen müssen und wie viele den Geheimdienst verlassen werden, darüber könne man derzeit keine Angaben machen, erklärte eine Sprecherin. Auch zur Frage, woran im Norderwungweg überhaupt noch gearbeitet werde, hüllt sich die Behörde in Schweigen: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes am Standort Husum haben nach Einstellung der Antennen-gestützten Erfassungstätigkeit andere Fachbereiche der Abteilung ,Technische Aufklärung‘ unterstützt“, hieß es dazu.

Dessen ungeachtet munkeln nicht wenige Husumer, dass die baulichen Verzögerungen – so misslich sie in anderer Hinsicht sein mögen – dem BND nicht ungelegen kommen. Soll heißen: Einige Mitarbeiter von „Horch-und-Guck“ haben ein Alter erlangt, dass ihnen im Wege der „natürlichen Fluktuation“ einen Umzug nach Berlin ersparen könnte. Hier könnte es möglicherweise Vorruhestandsregelungen geben und womöglich ja noch ein paar mehr, wenn sich der Umzug weiter verzögert. Misslicher ist die Situation da schon für all jene, die altersbedingt nach Berlin umziehen müssen. Denn wer das nicht will, der wird sich wahrscheinlich einen neuen Arbeitgeber suchen müssen.

von Friederike Reußner

erstellt am 11.Jan.2017 | 14:00 Uhr

