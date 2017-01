Was sie vorhat, was sie liest : Husum hat eine neue Bücherei-Chefin

1 von 1 Foto: frr 1 von 1

Sie ist die neue Bibliotheks-Chefin: Anfang 2017 hat Susanne Luther-Feddersen Auguste Carstensen-Lenz abgelöst. Die Diplom-Bibliothekarin hat schon in den vergangenen fünf Jahren in Husums Bücherei gearbeitet und freut sich auf die neuen Herausforderungen. Wir sprechen mit ihr als Bibliotheksleiterin über die Herausforderungen im Job – und als Leserin über gute und überbewertete Bücher, und die verschiedenen Möglichkeiten, sie zu lesen. Zunächst das Berufliche: Womit beschäftigt man sich in einer Bücherei im Jahr 2017? „Es geht uns sehr stark darum, uns als attraktiven Ort zu präsentieren, den Menschen auch als Treffpunkt nutzen, als kulturelle Begegnungsstätte“, sagt die 48-Jährige. Die klassischen Leser sollen gut beraten werden, diejenigen, die das Wlan der Bücherei zum Recherchieren nutzen, gut unterstützt werden. Und natürlich muss sich eine Bücherei generell weiter mit der Digitalisierung auseinander setzen, mit der Frage, wie konventionelle und neue Medien nebeneinander bestehen können, welche Wege die Bibliothek ins Netz wählt, und wie sie das Internet für sich nutzen kann. Etwa, indem in der Zusammenarbeit mit den Schulen auch das iPad eine Rolle spielt, erklärt die zweifache Mutter.

Dass das Leben einer Büchereileiterin in diesen Zeiten seine Herausforderungen mit sich bringt, stört Susanne Luther-Feddersen nicht. Ohnehin: „Ich bin seit 25 Jahren Bibliothekarin, und immer gab es Veränderungen. Ich finde es im Gegenteil eher spannend, was uns erwartet.“

Nun zur Leserin Luther-Feddersen: Auf unsere Fragen antwortet sie spontan, sicher und schnell.

Gibt es ein Buch, das Sie heimlich ganz toll finden, für das Sie sich aber auch ein bisschen schämen?

Ich glaube, ich müsste keines der Bücher, das ich lese, verstecken. Ich lese sehr viele Romane, auch genreübergreifend. In Erholungsphasen greife ich zu skandinavischen Krimis, aber für die muss man sich ja nicht schämen.

Welchen Bestseller der letzten Monate halten Sie für überbewertet?

Es steht mir nicht zu, das zu bewerten. Jeder soll lesen, was er möchte. Aber wenn Sie auf einer Antwort beharren: Beim Blick auf die aktuelle Bestseller-Liste würde ich Martin Walser („Statt etwas oder Der letzte Rank“) auswählen. Walsers Alterswerk halte ich in der Tat für überbewertet.

Lieber Psycho-Thriller oder Frauen-Schnulze?

Psycho-Thriller.

Besitzen Sie einen E-Reader?

Ich habe ein Tablet, das nutze ich aber nur im Urlaub zum Lesen. Für Menschen, die viel unterwegs sind, sind elektronische Lesegeräte unschlagbar. Aber im Alltag bevorzuge ich schon das klassische Buch – es in der Hand zu halten, das Papier zu spüren, ist für mich ein sinnlicheres Erlebnis.

Vervollständigen Sie bitte diesen Satz: Die großen Klassiker der deutschen Literatur sind . . .

. . . immer noch ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur und brauchen ihren Platz in einer Bibliothek. Und auch wenn sie nicht so stark ausgeliehen werden, gibt es eine konstante Nachfrage nach ihnen.

Kennen Sie ein literarisches Zitat auswendig, weil es Ihnen so gut gefällt?

Viele Autoren nutzen ein Zitat als Text-Einstieg. Diese Zitate lese ich immer und gucke gern nach, aus welchem Kontext es stammt. Für mich selbst habe ich aber kein Zitat.

Was war Ihr Lieblingsbuch als Kind?

Wir Kinder aus Bullerbü von Astrid Lindgren. Diese unbeschwerte Welt . . . ich wäre gern ein Bullerbü-Kind gewesen. Obwohl ich selbst auch auf dem Land – in Niebüll – aufgewachsen bin.

Und Ihr Lieblingsbuch heute?

Ich bin ein absoluter Fan von Haruki Murakami. Von ihm lese ich alles und selbst wenn die Bücher nicht gut sein sollten, würde ich sie mögen.