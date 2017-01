Marode Straßen : Husum: Diese Straßen-Sanierungen stehen an

vergrößern 1 von 2 Foto: Fotos: Herbert Müllerchen 1 von 2

Das Jahr ist noch jung, und der Winter hat möglicherweise gerade erst angefangen. Deshalb tut sich Klaus Lorenzen mit klaren Aussagen schwer: „Geplant ist so einiges“, berichtet der Leiter der Tiefbauabteilung beim Pressegespräch im Rathaus. Aber welche Straßendecken am Ende tatsächlich saniert werden (müssen), das hängt immer auch davon ab, wie sehr ihnen die kalte Jahreszeit zugesetzt hat.

Dass sich manche Dinge einfach nicht vorhersagen lassen, hat er ja schon am Beispiel des Schobüller Badestegs erfahren müssen. „Vier Jahre lang hatten wir da halbwegs Ruhe. Doch diesmal hat ihm der Blanke Hans ordentlich zugesetzt“, sagt Lorenzen. Und auch diese Sanierung steht und fällt mit dem Zeitpunkt, da Väterchen Frost den Steg aus seiner eisigen Umklammerung entlässt. „Ich hoffe, dass wir Ende März, Anfang April loslegen können, um rechtzeitig zum Saisonstart fertig zu sein.“

Doch zurück zu Straßenbau und -sanierung: Nicht nur bei der Deckensanierung, auch beim Straßenneubau gibt es offene Fragen – zum Beispiel am Trommelberg. „Wir wissen bis heute nicht, wie das Grundstück, das sich ein Investor und eine Wohnprojekt-Gruppe teilen, erschlossen werden soll.“ Doch um die Straße planen zu können, braucht Lorenzen verlässliche Daten. Dennoch geht er davon aus, dass dort 2017 zumindest eine Baustraße angelegt werden wird.

Die nächste Baustelle liegt gleich nebenan: In der Feldbergstraße wurden zwischen Osterhusumer Straße und Trommelberg mittlerweile sämtliche Versorgungsleitungen verlegt, doch der gesamte Rest und die eigentlichen Straßenbauarbeiten stehen noch aus. „Möglicherweise werden wir das im letzten Drittel sogar parallel mit der Schückingstraße angehen können“, sagt Lorenzen. Dazu müsse allerdings geklärt werden, wie der Verkehr in der Bauzeit umgelenkt werden kann. Dessen ungeachtet ist der Tiefbauer optimistisch, „dass wir 2018 mit beiden Straßenzügen fertig werden“.

Mehr Kopfzerbrechen bereitet ihm da schon die Großbaustelle des neuen Husumer Shopping-Centers auf dem früheren Hertie-Gelände – und hier vor allem der damit verbundene Schwerlastverkehr durch Husum. „Da kommt einiges auf uns zu“, sagt er. Deshalb sei es auch so wichtig, Straßenbau und -sanierung vorausschauend zu betreiben. So werde man von den Ereignissen nicht überrollt. Aber das hätten Politik und Verwaltung seit Jahren ganz gut im Griff, findet er.

Eine weitere Baustelle für 2017 ist das Gebiet entlang der Schobüller Straße in Hockensbüll. Das muss nach dem Abbruch der alten Gewoba-Siedlung komplett neu erschlossen werden. „Doch damit können wir erst anfangen, wenn uns der Antrag aus Kiel vorliegt“, sagt Lorenzen. Jede noch so kleine Verzögerung kann unerwünschte Auswirkungen auf den gesamten Bauzeitenplan haben, berichtet er. Und oft steht der Winter schneller vor der Tür als erwartet. „Das ändert dann natürlich alles.“

Geplant ist zudem eine Stichstraße im Bogen zwischen Robert-Koch- und Otto-Hahn-Straße. Die Grundstücke dort seien sehr groß und lassen sich über eine solche Straße womöglich besser an den Mann bringen.

Ein Vollausbau steht schließlich in der Klaus-Groth-Straße – zwischen Lornsenstraße und Jebensweg – an. „Da sind wir aber noch in der Planungsphase“, sagt Lorenzen. Und auch die Gespräche mit den Anliegern stünden noch aus. Summa summarum gibt es also wieder reichlich zu tun für Klaus Lorenzen und seine Abteilung.





von Friederike Reußner

erstellt am 19.Jan.2017 | 10:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen