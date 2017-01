Trauzimmer kommt gut an : Hattstedt entwickelt sich zum Hochzeitsparadies

1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Das Trauzimmer im ehemaligen Amtsgebäude Hattstedt wird immer beliebter. Bürgermeister Ralf Heßmann informierte im Rahmen der Bau- und Umweltausschuss-Sitzung, dass der Aufwärtstrend nach der Renovierung des Raumes vor zwei Jahren begonnen hatte. Trauten sich 2014 zwei Paare, so waren es 2015 schon 16 und 2016 sogar 24. „Damit liegen wir mit dem Roten Haubarg in Witzwort gut im Rennen“, freute sich Heßmann. Was damals allerdings vergessen worden sei, waren die ebenso renovierungsbedürftige Decke sowie der Flur. Was nütze das schöne Ambiente, wenn nicht auch das Drumherum stimmig ist. In diesem Zusammenhang wäre auch, so Heßmann, an die Umstellung der Beleuchtung auf LED-Technik zu denken. Für die Gremiums-Mitglieder gab es keine Zweifel und nichts zu diskutieren. „Das müssen wir machen“, so das einstimmige Votum. Sie empfahlen, den Rat von Fachleuten sowie Kostenvoranschläge einzuholen.

Besorgt äußerte sich nicht nur der Vorsitzende Rolf Stechmann, sondern auch der Gemeinde-Chef darüber, dass in sämtlichen Tempo-30-Zonen der Gemeinde generell zu schnell gefahren werde. Selbst die im Frühjahr vergangenen Jahres an besonders neuralgischen Punkten angebrachten Schwellen oder roten Fahrbahnmarkierungen hielten, so Stechmann, notorische Schnellfahrer nicht davon ab, ihre Fahrweise beizubehalten. „Anwohner der Nordseestraße, Halligblick, Kirchenweg, Kiefernweg, Pappelweg, Quanteweg sowie Lehmkuhlenweg, haben den Wunsch geäußert, weitere Schwellen zu installieren“, erklärte der Vorsitzende. „Wir müssen uns fragen, ob die wirklich etwas bringen. Erst wird abgebremst und nach dem Hindernis wieder Gas gegeben“, so die Meinung von Ralf Jacobsen. Er plädiere für mehr Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei. „Wir sollten das Thema noch mal sacken lassen und die Situation neu bewerten“, riet der Bürgermeister. Ohnehin werde darüber in der Gemeindevertreter-Sitzung am Montag (23.) ab 19 Uhr in Christiansens Gasthof gesprochen.

Eine einstimmige Empfehlung gab die Runde für die Beauftragung eines Architekten mit der Planung eines Anbaus an die Kommunale Kindertagesstätte. Dass die Maßnahme erforderlich ist, war bereits in einer Grundsatzentscheidung Ende 2016 beschlossen. Das bisher für eine Gruppe genutzte ehemalige DRK-Gebäude an der Jens-Iwersen-Schule musste wegen Baumängel geräumt werden. Der zu beauftragende Architekt sollte, so die Vorgaben aus der Runde, auch die Möglichkeit prüfen, ob nicht einfach eine weitere Etage bei Änderung der Dachneigung aufgesattelt werden kann.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen