Acht von 13 Gemeindevertretern tagten : Harmonische Ratssitzung in Rantrum

Freundlich, konstruktiv und ausführlich – das sind Attribute, die für die jüngste Gemeinderats-Sitzung in Rantrum zutreffen. Da die Einwohnerfragen ausblieben, sagte Bürgermeister Horst Feddersen (SPD): „Fragen sind jederzeit zugelassen.“ Freude beim Gemeinde-Chef, denn ein Unternehmen aus der Südermarsch betreibt im Auftrag der Gemeinde die Knickpflege. Die Mitarbeiter nehmen das Buschwerk mit und verarbeiten es zu Holzschnitzeln. Dadurch kostet die gesamte Aktion nichts. Schulausschuss-Vorsitzender Hans-Jürgen Becker (FDP) teilte mit: „Der Schulleiterwahlausschuss tritt am Mittwoch (25.) zusammen. Es geht um die Nachfolge für Karin Maaß.

Zur Übernahme der 21 Kindergarten-Mitarbeiterinnen durch die Gemeinde stellte Feddersen klar, dass die Gemeinde die Trägerschaft übernimmt. Es schloss sich eine Diskussion an, ob der Kindergartenausschuss in einen Beirat umgewandelt werden sollte. Das Amt soll einen Vorschlag unterbreiten. Abschließend votierten die sechs SPD- sowie der FDP- und der WIR-Vertreter geschlossen für die Übernahme des Personals sowie des Kindergartens vom DRK. Der Hort ist mit 80 Kindern voll ausgelastet, auf der Warteliste für die Krippe stehen acht, für die Regelgruppe 17 Kinder. „Wir müssen da etwas tun“, stellte Feddersen fest.

Dann stellte Lenkungs- und Finanzausschuss-Vorsitzender Walter Carstens (SPD) den Haushalt 2017 vor und stellte fest: „Wenn ich von den Einnahmen alle Umlagen wieder abrechne, dann verbleiben 913 000 Euro für die zu erledigenden Aufgaben. Wir haben sechs Jahre lang einen jährlichen Betrag von 100 000 Euro für die Kanalisationsarbeiten im Haushalt eingestellt, 23 000 Euro für einen Minibagger und einen Kippanhänger. Das Neubaugebiet kostet 220 000 Euro, wir zahlen 241 000 Euro Schulkostenbeiträge, unsere Grundschule kostet 182 700 Euro, die Schülerbeförderung 13 700 Euro und der Kindergarten 694 000 Euro. Die Jugendbetreuung verschlingt 45 000 Euro, das Schwimmbad 29 000 Euro, und die Unterhaltung der Gemeindestraßen 163 000 Euro. Beim Markttreff gibt es einen Unterschuss von 30 000 Euro und bei der Sport- und Kulturhalle von 73 000 Euro. Henning Weitze wies darauf hin, dass die Kommunalaufsicht den Haushalt genehmigen muss. Der Bürgermeister betonte: „Wir sind keine Bedarfsempfänger.“

Weitere Zahlen aus dem Haushaltsplan 2017: Erträge von 3,13 Millionen und Aufwendungen von 3,40 Millionen Euro. Im Ergebnis verbleibt ein Fehlbetrag von 289 700 Euro. Aktuelle Steuersätze: Grundsteuer A 380 Prozent, Grundsteuer B 400 und Gewerbesteuer 380 Prozent. Im Stellenplan sind 19,04 Stellen ausgewiesen, die sich 31 Mitarbeiter teilen. Eingeschlossen darin ist bereits das Kindergartenpersonal.

Die „dicksten“ Einnahmen: Grundsteuer A 25 000 Euro, Grundsteuer B 239 700 Euro, Gewerbesteuer 435 000 Euro, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 625 800 Euro, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 23 100 Euro, Hundesteuer 18 700 Euro, Leistungen nach dem Familienausgleich 57 100 Euro, Schlüsselzuweisungen 544 700 Euro.

Die Ausgaben: Kreisumlage 661 200 Euro, Amtsumlage 308 000 Euro, Gewerbesteuerumlage 79 000 Euro. Für fünf auswärtig beschulte Grundschüler 7 500 Euro, 69 Gemeinschaftsschüler in Mildstedt, 25 in Husum, drei an der dänischen Schule 156 200 Euro, sechs Förderschüler 2800 Euro, Gymnasiasten (52 Husum, zwei St. Peter-Ording, drei Niebüll) 75 000 Euro.



