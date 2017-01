Ok-Treff Hattstedt : Gutachter stellt weitere Mängel fest

1 von 1 Foto: rah 1 von 1

Es ist Land in Sicht, was den Hattstedter OK-Jugendtreff angeht. „Wenn alles nach Plan läuft, ist das Haus etwa Anfang Februar wieder nutzbar“, verkündete der Vorsitzende des Bau- und Umweltausschusses der Gemeinde, Rolf Stechmann, in der jüngsten Sitzung.

Wie berichtet, musste das Domizil in der Bahnhofstraße November vergangenen Jahres wegen erheblicher Schimmelbildung geschlossen werden. Entstanden war diese nach einem Wasserschaden im Bereich der Toiletten. Allerdings hat ein nun eingesetzter Sachverständiger noch weitere Mängel festgestellt, die nun behoben werden müssen: „Sämtliche Fenster sind marode. Uns wurde empfohlen, statt Holz- nun neue Kunststofffenster einzubauen“, so der Ausschuss-Vorsitzende. Die beiden desolatesten Fenster an der Westseite seien bereits ausgetauscht worden, weil dringender Handlungsbedarf bestanden habe. Zwei weitere fehlen nun noch. Zudem sei durch den Einsatz einer Wärmebildkamera unter dem Fundament des Hauses eine Kältebrücke festgestellt worden. Hier würde eine Rundum-Dämmung von außen Abhilfe schaffen. Um das Eindringen von Feuchtigkeit in das neue Dämmmaterial zu verhindern, müsse von außen eine Abdeckung aus Metall angebracht werden.

Für diese Arbeiten müsse man inklusive Material und Arbeitslohn rund 4500 Euro rechnen, für die Fenster dann noch einmal weitere 4500 Euro. „Wir hatten im Haushalt 2016 sowieso 10.000 Euro für Sanierungsarbeiten im OK-Treff eingestellt. Wir sollten das jetzt auch vernünftig machen lassen“, erklärte der Finanzausschuss-Vorsitzende Ralf Jacobsen. „Das Haus ist Gemeindeeigentum. Wenn wir es weiter nutzen wollen, müssen wir sanieren“, bekräftigte der Bürgermeister.

Stechmann berichtete zum aktuellen Stand der Arbeiten: „Der gesamte Bereich einschließlich des Flures ist entkernt. Dabei wurden auch alle schadhaften Hölzer entfernt. Die Installation einer Fußbodenheizung für die sanitären Bereiche und den Flur ist vorbereitet. Die alten Heizkörper sind weg“, erläuterte der Vorsitzende weiter. Anfang kommender Woche werde der Estrich eingebracht. Wenn alles trocken ist, sollen der Boden und die Wände gefliest werden. Durch das professionelle Trocknen der Räume nach Schimmelbeseitigung ergebe sich jetzt schon ein gutes Raumklima, so Stechmann. Den Löwenanteil der Finanzierung werde die Versicherung übernehmen. Einstimmig empfahlen die Ausschuss-Mitglieder der Gemeindevertretung für ihre Sitzung am Montag (23.) dann die Komplett-Sanierung.

Ralf Heßmann informierte anschließend darüber, dass die Bürger-Breitband-Netzgesellschaft (BBNG) signalisiert habe, in diesem Jahr mit dem Ausbau im Ort beginnen zu wollen. Eine erste Informationsveranstaltung für alle Bürger ist am 15. Februar in der Turnhalle der Jens-Iwersen-Schule geplant. „Ich werde dafür noch gesondert einladen und alle Einwohner informieren“, so der Bürgermeister. Im Rahmen einer Ortsbegehung seien, so ergänzte der Vorsitzende, die in Frage kommenden Standorte für die nötigen Verteilerkästen bestimmt worden. Im Gespräch sind die Turnhalle (neben der Bushaltestelle), im Bereich Wendekreis Rendantenkoppel, am Regenrückhaltebecken Halligblick/Siede, auf der Freifläche zur Einfahrt in die Baugebiete Nr. 18/19 oder auf dem Gelände des Feuerwehrgerätehauses.

Auch in diesem Jahr, so berichtete Heßmann abschließend, wird es wieder ein Biikebrennen in Hattstedt geben. Es beginnt wie im vergangenen Jahr um 18 Uhr auf dem Gelände am Schacht in Richtung Wobbenbüll. Auch dazu soll es noch gesonderte Informationen geben.

