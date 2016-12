Husum : Großfamilie von Feuer geweckt – Haus unbewohnbar

Husum | In der Nacht zum Mittwoch ist eine Großfamilie von einem Feuer in ihrem Husumer Wohnhaus erschreckt worden. Am Schornstein hatte es am späten Dienstagabend zu brennen begonnen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Vier Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren sowie Eltern und Großeltern konnten sich ins Freie retten. Niemand wurde verletzt. Der Brand breitete sich auf den Speicher aus, konnte aber gelöscht werden. Das Haus war zunächst unbewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren noch ungeklärt.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von dpa

erstellt am 28.Dez.2016 | 06:46 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen