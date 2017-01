Forellen in den Auen : Gestrichene Förderung: Angler lassen nicht locker

1 von 1 Foto: dew 1 von 1

Für Nordfrieslands Angler ist das Thema noch längst nicht durch. „Es kann nicht sein, dass Fischereibeamte vom grünen Tisch aus das Ende dieser erfolgreichen Arbeit beschließen“, heißt es im soeben vorgelegten Jahresheft 2016 des Kreisanglerverbandes Nordfriesland. Stein des Anstoßes ist weiterhin die Tatsache, dass die Lecker und die Soholmer Au im Zuge der im Sommer vergangenen Jahres in Kraft getretenen neuen Binnenfischereiverordnung aus der Förderkulisse herausgefallen sind. In eben diesen Gewässern aber stabilisieren Südtonderns Angelfreunde durch ihr Engagement seit Jahrzehnten erfolgreich einen Bach- und Meeresforellen-Bestand (wir berichteten).

Deshalb können sie sich auch nicht mit der Entscheidung abfinden und haben die zuständigen Stellen inklusive Minister Robert Habeck mit Schreiben eingedeckt. In Kiel verweist man darauf, dass über die Förderung ab 2018 noch nicht entschieden worden und im Sinne des Vertrauensschutzes die Förderung des Meerforellenbesatzes in Nordfriesland für 2017 zunächst gesichert sei. Mehr als ein „erster – wenn auch unerheblicher – Teilerfolg“ ist das für den Kreisanglerverband jedoch nicht. Er unterstützt daher die Forderung der Angler im Norden, die beiden Auen wieder in die Liste der förderungsfähigen Gewässern aufzunehmen.

„Es kann wohl nicht angehen, dass das ehrenamtliche Engagement derart mit Füßen getreten wird“, hatten auch die nordfriesischen CDU-Landtagsabgeordneten Astrid Damerow und Klaus Jensen Unverständnis für die Streichung der beiden Auen aus dem Förderprogramm gezeigt. „Diese düpiert die ehrenamtlichen Helfer auf das Äußerste. Seit Jahrzehnten hätten diese sehr erfolgreich einen eigenen Bestand lachsartiger Fische in den Auen entwickelt. Finanziert werde das Ganze durch die Fischereiabgabe, allerdings nur dann, wenn ein Gewässer in der entsprechenden Anlage zur Binnenfischereiordnung verzeichnet ist. Klaus Jensen: „Es ist kaum zu verstehen, dass diese Jahrzehnte langen Anstrengungen der Ehrenamtlichen um einen soliden Fischbestand in ihren Gewässern nun mit einem Fingerstreich gefährdet werden sollen. Denn es ist den ehrenamtlichen Helfern wohl kaum zuzumuten, auch noch die für die Hege entstehenden Kosten selbst zu tragen“, so Damerow.

Darüber hinaus sei auch zu bedenken, dass die EU-Wasserrahmenrichtlinie einzuhalten ist. Diese verbiete eine Verschlechterung des ökologischen Zustandes. „Der Sportfischerverband und seine Mitglieder befinden sich daher in einer Zwickmühle. Sie müssen den guten Zustand des Gewässers mit dem hohen Fischbestand erhalten, um den EU-Richtlinien zu entsprechen, bekommen aber die dafür notwendigen Maßnahmen nicht erstattet. Demnach müssten die ehrenamtlichen Helfer nicht nur ihre Arbeitskraft einbringen, sondern auch noch für die Kosten aufkommen“, sagt Jensen. „Das ist eine unfaire Situation.“

Für den Vorsitzenden des Kreisanglerverbandes, Jürgen Töllner, gibt die Vorgehensweise des Landwirtschaftsministeriums und des zuständigen Landesamtes in Sachen nordfriesische Auen „ein Lehrstück für die Erzeugung von Politikverdrossenheit“ ab: Da würden Bürger, die jahrzehntelang durch aktives Arbeiten für die Artenvielfalt in ihren Fließgewässern gesorgt haben, plötzlich damit „belohnt“, dass ihre Maßnahmen nicht mehr gefördert werden. Nachvollziehbar sei das nicht. Und: „Warum hat man nicht direkt mit den Bewirtschaftern und Hegepflichtigen der Fließgewässer im Land gesprochen?“ Künftig müsse es eine direkte und offene Kommunikation über fischereiliche Fragen mit den unmittelbar Betroffenen geben, fordert Jürgen Töllner.

von Jörg von Berg

erstellt am 12.Jan.2017 | 14:00 Uhr