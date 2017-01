Jubiläum der Geestbühne Viöl : Geprobt wird im ehemaligen Stall

1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

In diesem Jahr feiert die Geestbühne Viöl ihr 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum soll mit den Aktiven vor, auf und hinter der Bühne und mit allen treuen Wegbegleitern und Freunden gefeiert werden: „Am 18. Juni werden wir im festlichen Rahmen die fünf Jahrzehnte Revue passieren lassen“, verrät Spielleiterin Anneli Lorenzen zu den Plänen für das Jubiläumsjahr, in dem es auch ein neues Stück geben wird: „Schwienerie op Hinners Hoff“ heißt der Schwank, mit dem die Theatergruppe am 8. April in Viöl Premiere feiern will.

Bei der Weihnachtsfeier kramten die Mitglieder in ihren Erinnerungen. So wusste Karl Carstensen, dass es schon vor 1967 eine Theatergruppe gegeben hatte, damals noch unter der Federführung von Hans-Thomas Carstensen. Erster Vorsitzender der am 2. Januar 1967 gegründeten „Fidelen Geestbühne“ wurde Hans Heinrich Hansen aus Viöl, die Spielleitung lag in den Händen des Viöler Lehrers Heinz Elendt. Zuhause fühlten sich die Akteure anfangs bei „Hansches“ in Viöl (heute Fitness-Center am Markt). „Kinnerhannel“ hieß das erste Stück, dem viele Ein- und Mehrakter folgten. Nachdem das Geschehen in den ersten Jahren sehr schnell an Fahrt aufgenommen hatte, nahm die Bühne an einem Wettbewerb in Segeberg teil und trat dem Niederdeutschen Bühnenbund bei.

Mit dem neuen Stück, das der zu diesem Zweck engagierte Regisseur aufgelegt hatte, begann eine schwierige Zeit: Das Einstudieren dauerte fast zwei Jahre. Für manchen Spieler war das schlichtweg zu viel. 1976 stand die „Fidele Geestbühne“ vor dem Aus. Doch dann brachte die 1977 als „Beerdigungsveranstaltung“ gedachte Versammlung neue Hoffnung: Die Anwesenden beschlossen einen Neustart als Geestbühne Viöl. Unter der Regie von Arthur Meyer aus Löwenstedt schloss sich der Verein der Volkshochschule Viöl an.

Von nun an lief es wieder rund: 1979 fand die Theatergruppe bei „Anniges“ in Brook ein neues Zuhause. Arthur Meyer übernahm neben der Spielleitung auch den Vorsitz, den er 1996 an Paul Nissen aus Immenstedt abgab. Den Posten des Spielleiters übergab er 1997 an Herbert Carstensen (Sollwitt). Nachdem Birgit Albertsen (Immenstedt) zwei Jahre lang den Vorsitz innehatte, ging diese Aufgabe 2002 ebenfalls auf Herbert Carstensen über. In diese Zeit fiel auch der Umzug von Brook in die Sollwitter Gastwirtschaft Erichsen.

Gern denken die Akteure an viele gemeinsame Unternehmungen zurück, an Radtouren, Feiern und umjubelte Aufführungen. „Einmal war es wie verhext“, erinnert Andreas Jensen (Behrendorf) an die Proben zu „Mannslüüd sind ok blots Minschen“. Mittendrin wurde die Hauptdarstellerin schwanger – die Aufführung fiel ins Wasser. Das gleiche „Schicksal“ ereilte die Ersatzspielerin und ebenso deren Nachfolgerin. Fast schon wider Erwarten kam das Lustspiel dann aber doch noch auf die Bühne. Nach ihren Lieblingsstücken befragt, nennen die „alten Hasen“ Inszenierungen wie „Keen Utkamen mit Inkamen“ und „Een Deern na Maat“ zum 25-jährigen Vereinsjubiläum. Elke Jensen (Behrendorf) denkt gerne an die Aufführung des Märchens „De Fischer un sien Fru“ in 2006 zurück. Die Texte hat sie damals selbst ins Plattdeutsche übersetzt. Heute sind noch zwei Gründungsmitglieder dabei: Karl Carstensen aus Tarp und Ilse Timm aus Viöl.Nachdem die Verantwortung für das Geschehen rund um die Geestbühne vor neun Jahren auf Anneli Lorenzen überging, gab es einen weiteren Standortwechsel: Weil die Sollwitter Gaststätte Ende 2014 schloss, finden die Proben seitdem auf dem Hof von Anneli und Hans-Jürgen Lorenzen in Pobüll statt. Regelmäßig treffen sich die 25 Mitglieder in dem liebevoll umgebauten Stallgebäude.

Aktuell gehört die Geestbühne Viöl dem Bund deutscher Amateurtheater (BDAT) an und ist Mitglied im Plattdeutschen Verein Viöl. Wer Lust hat, sich der spielfreudigen Truppe anzuschließen, erfährt mehr unter Telefon 04843/1284. Karten für das Jubiläumsstück gibt es im Vorverkauf im Gardinenstudio Carstensen in Viöl.