Husum-Schobüll : Freibad: Was kostet der Erhalt?

Nach dem Drama um die Zukunft der Schobüller Sauna im vergangenen Jahr könnte 2017 das Jahr der Schobüller Schwimmbad-Debatte werden.

Zur Vorgeschichte: Eigentlich sollte das Freibad, das der Stadt Husum gehört, von den Stadtwerken Husum übernommen werden. Pächter der Anlage war bisher Christian Czock, zugleich CDU-Stadtvertreter in Husum, der das Bad 2010 gemeinsam mit Karsten Jahn gepachtet hatte und von 2016 an alleine betrieb. Offenbar ist das Bad derzeit aber nicht in einem Zustand, dass es die Stadtwerke übernehmen wollen und dass man es im Frühjahr problemlos für das Publikum öffnen könnte. Zu möglichen Mängeln möchte Bürgermeister Uwe Schmitz zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts sagen. Nur so viel: „Wir sind im Gespräch mit den Stadtwerken, welche Rahmenbedingungen vorhanden sein müssen, dass das Freibad von ihnen betrieben werden kann.“

Wie der Zustand der Anlage ist, soll in den kommenden Wochen von Fachleuten geprüft werden – derzeit kann oder will sich von den Zuständigen niemand konkret dazu äußern.

In der Husumer Politik variieren die Einschätzungen zum Zustand des Freibades. Während Ex-Pächter Christian Czock der Ansicht ist, dort müssten lediglich ein paar defekte Rohre ausgetauscht werden, ansonsten sei das Freibad sicher und in „tippi-toppi Zustand“, schließt Horst Bauer (SPD) nicht aus, dass das Schwimmbad zum Politikum werden kann. „Das Horrorszenario ist, dass der Erhaltungsaufwand in einem höheren sechs- oder siebenstelligen Bereich liegt. Dann werden wir die Diskussion führen müssen, ob wir das Freibad erhalten können.“ Immerhin habe es ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.

Aber was tun, wenn’s wirklich teuer wird? Bürgermeister Uwe Schmitz hatte den Schobüller Bürgern im vergangenen Jahr versprochen, dass das Schwimmbad geöffnet bleibt, bis das gesamte Gelände in einigen Jahren überplant und neu gestaltet werden soll. „Der Bürgermeister hat das versprochen“, weiß auch Bauer, „allerdings nur, so lange sich die Parameter nicht grundlegend ändern.“ Wenn sie das tun sollten, würden auch die Schobüller verstehen, dass die Unterstützung für das Bad ihre Grenzen habe. Sollte es knüppeldick kommen, müsste man überlegen, „ob die Erneuerung nicht vorgezogen werden muss.“

Solche Überlegungen möchte Isabell Thomas, Vorsitzende der Schobüller Vertretung, jetzt gar nicht anstellen: „Die Informationen liegen ja noch nicht auf dem Tisch. Ich weiß, dass die Stadtwerke das Gelände übernehmen sollen. Da ist es sinnvoll, wenn man es vorher einmal alles genau unter die Lupe nimmt.“ Anschließend müsse man sich zusammensetzen und klären, was von der Mängelliste wirklich dringend angegangen werden muss. Schließlich müsse das Freibad, genau wie die Sauna, ja nicht dauerhaft, sondern nur für ein paar Jahre funktionstüchtig bleiben.

Seit 2012 hat die Stadt Husum 325.000 Euro für den Unterhalt und Betrieb des Freibads ausgegeben. Besonders teuer war das Schwimmbad 2015 und 2016: Weil es immer wieder zu Wasserrohrbrüchen kam, musste die Stadt jeweils 100.000 Euro zahlen.

von Friederike Reußner

erstellt am 22.Jan.2017 | 12:00 Uhr