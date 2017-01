Flüchtlinge in Husum : Flüchtlings-Helfer vor neuen Aufgaben

1 von 1 Foto: symbolbild: dpa 1 von 1

Viel hat sich im vergangenen Jahr für die ehrenamtlichen Helfer in der Flüchtlingsarbeit verändert: „Die Ebene ,satt – warm – trocken‘ haben wir verlassen, 2016 stand die Integration im Mittelpunkt“, bringt es Urte Andresen von der Fachstelle Migration des Diakonischen Werks Husum auf den Punkt. „Und damit sind neue Schwierigkeiten aufgetaucht, die es zuvor gar nicht gab.“

Die Situation aus dem Jahr 2015, als noch knapp 1900 Flüchtlinge ins Kreisgebiet Nordfriesland kamen, hat sich verändert: Im vergangenen Jahr kamen nur noch rund 700. Für Husum bedeutete das 81 Migranten im Jahr 2016 gegenüber 296 im Jahr davor.

„Die Ehrenamtler sind jetzt nicht mehr nur Ersthelfer, sondern müssen ganz anderen Problemen begegnen“, so Andresen. Da sei zunächst einmal die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. „Das funktioniert nur in Zusammenarbeit von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Strukturen – und da bauen wir jetzt das Netzwerk aus.“ Dafür würden Menschen gesucht, die Ausbildungs-Patenschaften übernehmen oder Migranten in der Ausbildung begleiten.

„Die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist für Migranten eine große Herausforderung“, weiß Andresen. „Schon die geforderten Ausbildungsberichte abzufassen ist für Menschen, die nur Grundkenntnisse der deutschen Sprache haben, sehr schwierig, die brauchen Unterstützung.“ Und alles dauere sehr lange, zumal der Zugang zu den Sprachkursen als Basis für alles Weitere immer noch „katastrophal“ sei.

Erschwerend komme hinzu, dass Menschen in mancher Situation nicht gut lernen können, sagt Yvonne Berner, Flüchtlingsbeauftragte des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises. „Wenn die Familie zum Beispiel noch in Aleppo ist und sie hören jeden Tag von neuen Bombardierungen – das blockiert, da überdecken die Sorgen alles andere.“

„Der gesamte Lebensbereich der Flüchtlinge kommt jetzt bei uns an“, so Berner weiter. Die Ehrenamtler seien auch gefragt, wenn Konflikte untereinander entstehen. „Da entwickeln wir aber hauptamtliche Beraterstrukturen, um das Ehrenamt zu entlasten“, sagt Andresen. Der zur Koordination aller Maßnahmen eingerichtete Runde Tisch tage im Abstand von sechs bis acht Wochen und sei nach wie vor das Organ, das die Arbeit organisiere. Und die Mitglieder seien natürlich auch außerhalb der Tagungen ansprechbar.

Insgesamt sei klar, dass der Weg der Integration lang sei und nur im Austausch funktionieren könne. „Zu lernen, wie Deutschland tickt, ist ein großer Baustein für die Migranten. Aber die deutsche Gesellschaft muss sich auch auf sie einlassen, so dass ein Miteinander entsteht.“ Missverständnisse könnten fatale Folgen haben, so Yvonne Berner. Die sollen durch interkulturelle Schulungen eingedämmt werden. „Durch diese sollen sollen die Flüchtlinge die Deutschen besser verstehen und auch deren Unterschiede kennen lernen, denn Nordfriesen sind anders geprägt als Bayern.“

Und es gibt auch Schulungen für Deutsche: „Da sind Leute dabei, die schon lange mit Flüchtlingen arbeiten und denken, dass sie schon alles wissen“, sagt Urte Andresen. „Und dann haben sie im Kurs plötzlich ein Aha-Erlebnis – und begreifen erst da bestimmte Reaktionen der Migranten.“

Ehrenamtler, so fasst sie zusammen, seien weiter der Schlüssel in der Flüchtlingsarbeit. „Aber deren Aufgabenbereich hat sich verändert, die müssen viel mehr abpuffern als früher.“ Das bringe die Menschen an ihre Grenzen. „Und daher suchen wir weiterhin Freiwillige, um die Last besser zu verteilen.“

von Stefan Petersen

erstellt am 16.Jan.2017 | 10:00 Uhr