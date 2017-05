Gesundheitswoche : Fitness-Oase St. Peter-Ording

vergrößern 1 von 1 Foto: TZ St. Peter-Ording 1 von 1

Fit in den Sommer – mit diesem Motto lockt die erste Gesundheitwoche von St. Peter-Ording. Vom Montag, 8., bis Freitag, 12. Mai, wird im Nordseebad erstmals eine Themenwoche veranstaltet, die sich ausschließlich der Gesundheit und der Fitness widmet. Im Zentrum stehen Schnupper- und Probierangebote, Informationen und Mitmachaktionen vom Walken im Dünenwald und am Strand über Entspannung im Gesundheits- und Wellnesszentrum bis zu Vorträgen und Führungen. Am Programm beteiligen sich neben der Tourismus-Zentrale mehrere Kliniken und Vereine sowie weitere Partner.

Anlass der Aktionswoche ist das 60-jährige Jubiläum der Schwefelquelle, die 1957 unweit der heutigen Dünen-Therme entdeckt wurde. Zudem wird das 140-jährige Bestehen des heutigen Nordseeheil- und Schwefelbades gefeiert. Seit den Anfängen als Urlaubsort sind das maritime Reizklima, die gesunde frische Luft, Meerwasser und Schlick entscheidende Gründe für eine Reise nach St. Peter-Ording. Die gesundheitsfördernde Wirkung der natürlichen ortsgebundenen Heilmittel St. Peter-Ordinger Meerwasser, Schwefelsole und Schlick können Gäste heute im Rahmen von Behandlungen im Gesundheits- und Wellnesszentrum und in der Dünen-Therme für sich nutzen. Während der Gesundheitswoche werden verschiedene Bäder, Anwendungen und Packungen auf der Basis der ortsgebundenen Heilmittel zum Probierpreis angeboten (Anmeldung unter Telefon 04863/999124). Gesundheits- und Wellnesszentrum und Dünen-Therme laden zu kostenlosen Führungen ein, außerdem finden in der Saunalandschaft besondere Aufgüsse und Einführungen ins Kneippen statt.

Veranstaltungen im Überblick

Gesundheitsklinik Stadt Hamburg, Im Bad 35: Qi Gong-Probestunde zur chinesischen Heil- und Selbstheilmethode, 9. und 11. Mai, 17 bis 18 Uhr;

Vortrag „Konventionelle und komplementäre Medizin – ein Widerspruch?“ mit Andreas Bünz, Ärztlicher Direktor, Facharzt für Innere Medizin, Naturheilverfahren und Phytotherapie; 9. Mai, 19.30 Uhr, Teilnahme kostenlos;

Vortrag zum Thema Halswirbelsäule und Brustwirbelsäule, Dr. Thomas Georgi, Facharzt für Orthopädie, 10. Mai, 19.30 Uhr, Teilnahme kostenlos

DRK Nordsee-Reha-Klinik Goldene Schlüssel, Im Bad 102: Praktische Ernährungsberatung, 12. Mai, 11 bis 13 Uhr, Lehrküche

Deutscher Rollstuhl-Sportverband: Rollstuhl-Parcours auf der Erlebnis-Promenade, 11. Mai, 10 bis 18 Uhr, Teilnahme kostenlos

TSV St. Peter-Ording: Nordic Walking, 11. Mai, 18.30 bis 20 Uhr, Parkplatz Ording, Strandweg (Strandsegler); Walkingabzeichen: 30 oder 60 Minuten Walking mit Übungsleitern für das Sportabzeichen, 9. Mai, 10 Uhr, Parkplatz Ording, Strandweg (Strandsegler); Crosslauf mit Laufabzeichen; 30 bis 70 Minuten Laufen mit Übungsleitern für das Laufabzeichen, 10. Mai, 17.30 Uhr, Klaus-Groth-Weg 36 (Wendeplatz)

Sanitätshaus Krämer: Venen-Check, 11. und 12. Mai, 10 bis 18 Uhr, Teilnahme kostenlos, Olsdorfer Str. 2

Institut für Naturheilverfahren: Vortrag zum Thema Schlafen, 12. Mai,

19 bis 20.30 Uhr, kostenfrei, Dünen-Hus an der Erlebnis-Promenade

Tourismus-Zentrale: Laufeinsteiger-Kursus, 8. Mai, 17 bis 18 Uhr und 12. Mai, 9 bis 10 Uhr, kostenfrei, Treffpunkt: Anmeldung Gesundheits- und Wellnesszentrum;

Führung durch die technischen Einrichtungen der Dünen-Therme mit Meerwasseraufbereitung und Schwefelsoleleitungen, 10. Mai, 15 Uhr, und 12. Mai, 10 Uhr, Teilnahme kostenlos, Treffpunkt: Kasse Dünen-Therme;

Gesundheits- und Wellnesszentrum: Powerness 100, gelenkschonende Gymnastik im Meerwasser, Montag bis Freitag, 10.15-10.35 Uhr, einmalige Teilnahme kostenlos, Treffpunkt: Foyer;

Rückenschule: Montag bis Freitag, 11.20 bis 12.20 Uhr, einmalige Teilnahme kostenlos, Treffpunkt: Foyer;

Klima Walking: Nordic Walking am Strand, 8., 10. und 12. Mai, 10.50 bis 12.20 Uhr; einmalige Teilnahme kostenlos, Treffpunkt: Eingang Gesundheits- und Wellnesszentrum;

Rundgang durch das Gesundheits- und Wellnesszentrum und die Schlickaufbereitung; 11. Mai, 10 bis 11.30 Uhr, Teilnahme kostenlos; Treffpunkt: Foyer.

Weitere Info unter www.st-peter-ording.de.



von Ilse Buchwald

erstellt am 07.Mai.2017 | 11:00 Uhr