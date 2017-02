Gefährliches Grillen : Feuer auf Aussichtsturm

1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Zwischen 16 und 17.30 Uhr, wurde am Montag auf der Plattform des sechs Meter hohen Aussichtsturmes im Naturerlebnisraum Mühlenau in Mildstedt von Unbekannten ein Feuer gelegt. Die Kripo Husum ermittelte, dass auf der Plattform in einer Ecke ein Feuer entzündet worden war. Es sieht so aus, als wären dort Marshmallows gegrillt worden. Einer der Eckpfosten geriet dabei in Brand. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Gemeinde hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 04841/8300.

