Blick ins Neue Jahr für Eiderstedt : „Es müssen Taten folgen“

Glasfaser in jedes Haus und verbesserte Mobilität – das sind zwei Hauptthemen, die das Amt Eiderstedt und seine Gemeinden 2017 beschäftigen werden. Was noch wichtig ist, dazu nehmen Amtsdirektor Herbert Lorenzen und Amtsvorsteher Christian Marwig Stellung.

Was hat Sie im vergangenen Jahr als Amtsdirektor / Amtsvorsteher gefreut oder geärgert?

Lorenzen: Als Amtsdirektor sind mir, bei aller Wertschätzung und Respekt vor vielen anderen wichtigen Themen, die Herausforderungen der Flüchtlingssituation und Integration besonders im Gedächtnis. Es ist gut gelungen, zusammen mit hauptamtlichen Kräften des Diakonischen Werkes, des Kreises sowie der Mitarbeiter des Amtes und weiterer Organisationen und einem großartigen ehrenamtlichen Helferkreis, nicht nur die Unterbringung, sondern auch die vielfältigen Anforderungen in der Gestaltung des Alltags positiv zu unterstützen. Nun geht es darum, die Integration dieser Menschen zu unterstützen. Ärgerlich ist, dass Bundes- und Landesregierung sehr lange brauchten, um Rahmenbedingungen für eine verlässliche Integrationsarbeit und die Asylverfahren zu gestalten.

Marwig: Auf die Positivseite gehört für mich ganz klar die Lokale Touristische Organisation. Es ist ihr gelungen aufzuzeigen, wie man Kräfte bündelt und was man damit bewegen kann. Viele schöne Aktionen haben sich daraus entwickelt. Allen maßgeblich Beteiligten sage ich meinen Dank dafür. Freuen kann einen auch die gute Zusammenarbeit der Eiderstedter Feuerwehren. Negativ kam die Maßnahmenplanung für den Schafberg Westerhever ans Tageslicht. Welche Arroganz und Überheblichkeit schlägt uns da entgegen? Getragen von den gleichen Umweltverbänden, die für Geld giftigen Hafenschlick vor unsere Küste kippen. Mir persönlich ist der Nationalpark Wattenmeer zu schade dafür. Ein weiteres Ärgernis sind auch die mit der notwendigen Deicherhöhung in Uelvesbüll, Simonsberg und Tümlauer-Koog einhergehenden Ausgleichsmaßnahmen. Die Einstellung der Vorlandarbeiten wird als Ausgleich gewertet, während seewärts keine Überbauung des Vorlandes zulässig ist. Für mich stellt sich dies als Widerspruch dar. Wir Gemeinden müssen zusammenhalten.

Welche Projekte stehen für Eiderstedt auf der Agenda 2017 ganz oben?

Lorenzen: Der Einsatz für den Ausbau schneller Internetzugänge genießt einen hohen Stellenwert. Neben den Ausbauplänen der Bürgerbreitband-Netzgesellschaft und den Aktivitäten der Telekom und Vodafone/Kabel Deutschland verfolgen wir das Ziel, die kleinen Gemeinden mit schnellen Internetzugängen zu versorgen. Hierfür wird sich der Breitbandzweckverband Südliches Nordfriesland einsetzen. Ein Antrag auf Förderung aus dem Bundesprogramm ist gestellt. Auch setze ich mich dafür ein, die erfolgreich gestartete Arbeit des Kooperationsraums Mittleres Eiderstedt fortzuführen. So ist geplant, Anfang 2017 mit dem Rufbus Eiderstedt ein neues Mobilitätsangebot mit Garding als Knotenpunkt zu verwirklichen. Und wir wollen als Amt auch alle übrigen kommunalen Projekte weiterhin gut unterstützen.

Marwig: Natürlich die Verbesserung des Internetempfangs. Und für die 24-Stunden-Notfallversorgung in Eiderstedt muss eine optimale Lösung gefunden werden.



Was kann im neuen Jahr in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt verbessert werden?

Lorenzen: Im Großen und Ganzen empfinde ich die Zusammenarbeit als gut und zielführend. Leider finden ja in der Außendarstellung häufig nur die negativen Beispiele Beachtung. Das, was gut läuft, wird gerne als selbstverständlich betrachtet. Zusammenarbeit gelingt gut, wenn sie von Vertrauen und offenem Umgang geprägt ist. Gut wäre es sicherlich, mehr Zeit für vertrauensvolle Gespräche zu haben.

Marwig: Die Idee hinter der Schaffung der Ämter liegt darin, durch professionelle Verwaltungseinheiten die Eigenständigkeit der Gemeinden zu bewahren. Eine Professionalisierung der Verwaltung, aber auch eine ausufernde Bürokratie kann vom Ehrenamt so nicht geleistet werden und drängt es in den Hintergrund. Ein gutes Miteinander gelingt nur in fairem Austausch und auf Augenhöhe. Denn der ehrenamtliche Bürgermeister hat gerade gegenüber dem Amt die Interessen seiner Gemeinde zu wahren. Das Amt muss sich stets seiner dienenden und helfenden Funktion bewusst sein.



Was wünschen Sie sich von der Landesregierung?

Lorenzen: Ob der Begriff „Wunsch“ dabei richtig angebracht ist, ist fraglich. Grundsätzlich sollte sich die Landesregierung viel stärker als bisher dafür einsetzen, dass namhafte Infrastrukturprojekte, hierzu zähle ich insbesondere den Ausbau der B 5, die Ortsumgehung Tating, die Verbesserung diverser Landes- und Kreisstraßen und eine Versorgung mit Glasfaseranschlüssen bis in jedes Haus verwirklicht werden. Es wird Zeit, dass den langjährigen Ankündigungen Taten folgen.

Marwig: Von der heutigen wie auch von künftigen Landesregierungen erwarte ich mehr Respekt vor dem Grundgesetz. Den Gemeinden wird darin das Recht auf freiwillige Selbstverwaltung in den eigenen Angelegenheiten als eines der Grundrechte der demokratischen Staatsgestaltung gewährleistet. Die kommunale Selbstverwaltung bildet somit aufgrund der verstärkten Beteiligung von Bürgern an der Lösung der örtlichen Probleme das Fundament für die Demokratie.



Wird 2017 ein gutes Jahr?

Lorenzen: Was gut ist oder schlecht, ist allgemein schwer zu beantworten. Hier hat doch jeder sein persönliches Empfinden. Was ich mir für unsere Mitmenschen und für mich selbst wünschen würde, wäre, dass wir am Ende des Jahres zufrieden sein können. Zufrieden mit unserem Privatleben, aber auch zufrieden mit dem Arbeitsalltag, in dem sich jeder von uns immer wieder behaupten muss.

Marwig: Natürlich wird 2017 ein gutes Jahr, wie auch 2016 nicht nur ein schlechtes Jahr war. Klar haben Aleppo, Brexit, Erdogan, Trump, der Berliner Weihnachtsmarkt und Horrorclowns das Jahr 2016 beeinflusst. Schlechte Nachrichten haben naturgemäß immer mehr Gewicht als gute. Der saure Regen ist auf dem niedrigsten Stand seit 100 Jahren. Erstmals in der Geschichte der Menschheit ist der Ausstoß an Kohlendioxid nicht gewachsen. In Ostasien ist die Zahl der Menschen in extremer Armut von 60 Prozent in 1990 auf weniger als drei Prozent in 2016 gefallen. Ebenfalls um 60 Prozent ist die Zahl der Malariaopfer seit dem Jahr 2000 gesunken. Die Lebenserwartung der Menschen in Afrika hat sich um zehn Jahre erhöht.

Hat das Amt 2017 noch Geld zum Gestalten?

Lorenzen: Da sich das Amt mit Blick auf die zu erfüllenden Aufgaben im Wesentlichen aus der Umlagezahlung der amtsangehörigen Gemeinden finanziert, ist hier ein Blick auf die Gemeindehaushalte angebracht. Trotz hoher Steuereinnahmen des Staates und seiner Einrichtungen gibt es hinsichtlich der Finanzausstattung der Kommunen ein deutliches Gefälle. Kleine Kommunen haben vermehrt das Problem, dass sie nach Abzug der Umlagen keine Mittel mehr haben, um freiwillige Aufgaben und Leistungen zu gestalten.

Marwig: Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Zum Schutz der Selbstverwaltungsgarantie zählt auch die Finanzhoheit der Gemeinden. Sie führt zu einer umfassenden Verantwortlichkeit der Gemeinde. Eine Verantwortung, die die Gemeinde wahrnehmen muss, aber auch wahrnehmen können muss. Ein wesentlicher Teil der Finanzausstattung kommt aus den Schlüsselzuweisungen, die sich unter anderem nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraft der Kommune richten. Wenn aber meine Gemeinde Tümlauer-Koog kaum eigene Einnahmen hat, 42 000 Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land erhält und exakt die gleiche Summe an Kreisumlage zahlen muss, kann irgendetwas nicht mehr stimmen.

Und was haben Sie sich persönlich für 2017 vorgenommen?

Lorenzen: Ich würde gerne mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, mehr Sport treiben und öfter ein gutes Buch lesen.

Marwig: Ich halte es ganz mit der Weisheit: Vorsatz ist ein Pferd, oft gesattelt, aber selten geritten. Ich bin einfach neugierig auf ein frisches Jahr 2017.

von Ilse Buchwald

erstellt am 04.Jan.2017 | 06:00 Uhr