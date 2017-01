Videothek in Zeiten des Internets : „Es lohnt sich heute nur noch, so lange man selbst hinter dem Tresen steht“

1 von 1 Foto: cch 1 von 1

Bredstedt | Es herrscht reger Betrieb an diesem Vormittag. Zwei Jugendliche schlendern gerade in Richtung Konsolenspiel-Abteilung, als eine junge Frau den Laden durch die Schiebetür betritt und geliehene DVDs abgibt. Kurz darauf kommt ein Mitarbeiter des Paketdienstes, um die Neuerscheinungen zu liefern. Etwa alle zwei Tage wird das Programm an der Osterstraße 31 erweitert. Von Untergangsstimmung ist beim Videoverleih in Bredstedt nichts zu merken.

Seitdem Rainer Peters seine erste Videothek vor 33 Jahren mit rund 300 Filmen auf 40 Quadratmetern in der Hohlen Gasse eröffnet hat, ist sein Geschäft stetig gewachsen: Ende der 1980er waren es schon 2500 Filme, zehn Jahre später 5000 und seit vier Jahren betreibt er sein Geschäft am jetzigen Standort. Auf etwa 300 Quadratmetern bietet er heute rund 13.000 Filme in der Vermietung an, dazu kommen etwa 5000 im Verkauf. „In der Hochzeit, so um die Jahrtausendwende, hat der Platz kaum ausgereicht“, sagt er.

Dabei hatte man ihm schon kurz nach seiner Geschäftsgründung prophezeit, dass er auf das falsche Pferd gesetzt hätte. „Das Ende der Videotheken wurde schon 1986 vorhergesagt, als man Sat 1 und RTL plötzlich auch über Antenne empfangen konnte“, erinnert er sich. Auch sein Bankberater kam damals auf ihn zu und fragte ihn, wie er denn künftig seine Kredite abbezahlen wolle. Also erweiterte er sein Angebot um ein Solarium, das bis heute an die Videothek angegliedert ist.

1984, als Rainer Peters anfing, liefen gerade Filme wie „Terminator“, „Ghostbusters“ und „Karate Kid“ in den Kinos. Er habe damals sein Hobby zum Beruf gemacht, sagt er – und auf Risiko gesetzt, anstatt in der sicheren Beamtenlaufbahn zu bleiben. „Anfangs habe ich mich für ein Jahr beurlauben lassen“, erzählt der ehemalige Bahn-Beamte. „Als ich gesehen habe, dass es funktioniert, habe ich gekündigt.“ Auch wenn sein Umfeld zum Teil entsetzt reagiert habe – seine Eltern standen immer hinter ihm, sagt er. „Das war mir damals sehr wichtig.“ Mit 21 Jahren war Rainer Peters das zu dem Zeitpunkt jüngste Mitglied im Interessenverband des Video- und Medienfachhandels (IVD).

Genau darin sieht er auch einen der Hauptgründe, warum in den vergangenen Jahren so viele Videotheken geschlossen haben, warum sein Geschäft so viele seiner Konkurrenten überlebt hat. „Die Betreiber kommen ins Rentenalter und finden keinen Nachfolger – also müssen sie schließen.“ Auch der heute 53-Jährige hat in den vergangenen Jahren zwei Läden in Leck und Tönning abgeben müssen, da sich kein Nachfolger fand. „Es lohnt sich heute nur noch, so lange man selbst hinter dem Tresen steht.“

Nach Angaben des IVD gab es 2002 noch mehr 200 Videotheken in Schleswig-Holstein, zehn Jahre später waren es keine 100 mehr, inzwischen sind es etwa 50. Während der Umsatz vor 15 Jahren bundesweit noch bei 359 Millionen Euro lag, sind es laut Jörg Weinrich vom IVD im Jahr 2014 nur noch 189 Millionen Euro gewesen.

Die Vermietung von Spielfilmen sei bei Rainer Peters allerdings seit Jahren relativ konstant, sagt er. Etwas anderes habe sich dagegen sehr verändert: Die Vermietung von Filmen ab 18 Jahren und von Spielen ist im Laufe der Zeit fast komplett eingebrochen. Noch vor 15 bis 20 Jahren hätten diese zusammen fast die Hälfte seines Geschäfts ausgemacht. „Dazu trägt natürlich vor allem das Internet bei“, sagt er.

Doch seine Kunden bleiben ihm treu und legen vor allem Wert auf die Meinung von Rainer Peters. „Die Beratung ist einer der entscheidenden Vorteile“, sagt er. Einige kämen in den Laden, fragten nur nach, welche Neuheiten für sie infrage kämen und nehmen diese mit, ohne die Beschreibung zu lesen, sagt er. „Und meistens liege ich richtig“, freut er sich.

Filme haben immer schon eine große Rolle im Leben des gebürtigen Nordfriesen gespielt. Gemeinsam mit der Familie wurde in seiner Kindheit in Ahrenshöft Stan Laurel und Oliver Hardy im Vorabendprogramm geguckt, später ging er regelmäßig ins Kino. Von seinem ersten selbst verdienten Geld kaufte er sich einen Videorekorder. „Ich habe schon immer gern Filme geguckt, um zu lachen“, sagt er.

Mit den veränderten Sehgewohnheiten ist auch der Altersdurchschnitt in seiner Videothek gestiegen, sagt Peters. „Viele junge Leute gehen heute eher ins Internet.“ Während er den Altersschnitt seiner Kunden um das Jahr 2000 noch auf Anfang 20 geschätzt hätte, liegt dieser heute eher bei 40. Auch wenn die Neuerscheinungen weiterhin am besten laufen, in Bredstedt stehen auch eine Menge Klassiker in den Regalen. Auch eine einzelne Videokassette gibt es bei ihm noch: Die Verfilmung des Schimmelreiters aus dem Jahr 1977, die zum Teil in Nordfriesland gedreht wurde.

Doch selbst wenn der Videoverleih in Bredstedt weiter verhältnismäßig gut besucht bleiben sollte, die Konkurrenz aber reihenweise aufgeben muss – was ist, wenn es für die Verleiher irgendwann zu teuer wird, nur noch eine Handvoll Videotheken zu beliefern? Was er macht, wenn auch er vielleicht irgendwann zwangsläufig schließen muss, weiß Rainer Peters noch nicht. In einem ist er sich aber sicher: „Ich würde es wieder so machen. Ich würde mir nur geregelte Arbeitszeiten und Urlaub wünschen.“

von Christopher Chirvi

erstellt am 14.Jan.2017 | 16:15 Uhr