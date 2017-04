Polizeikontrolle : Erwischt: Landwirt transportiert Lämmer im Kofferraum

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Lämmer gehören nicht in den Kofferraum eines fahrenden Autos. Diese Tatsache mussten Beamte des Polizeireviers Husum gestern einem Landwirt erläutern. Der Mann war mit mehreren Lämmern im Kofferraum seines Golfs in eine mobile Verkehrskontrolle geraten. Er habe die Tiere auf diesem Wege zum Tierarzt bringen wollen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Weil er mit diesem Transport er gegen die Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Ladungssicherung verstieß, muss er nun 50 Euro Geldbuße entrichten und erhält einen Punkt in der Verkehrssünderkartei.

Zwischen 8.30 Uhr und 15 Uhr hatten die Beamten Wagen in Wester-Ohrstedt, Friedrichstadt, in Husum und im Husumer Umland Kontrollen durchgeführt.

Insgesamt haben die Beamten 36 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.





von Friederike Reußner

erstellt am 19.Apr.2017 | 17:56 Uhr