Modernisierung der Landstrasse 11 : Erster Abschnitt ist fertig

Was lange währt, wird endlich gut, könnte man meinen und so freut sich Bürgermeister Dirk Albrecht über die Fertigstellung des ersten Teilabschnitts der Landesstraße 11 in den Reußenkögen. Vom Anschluss an die Bäderstraße in Ockholm bis zum Abzweig Nissenhörnweg wurde die marode und mit zahlreichen Schlaglöchern übersäte L 11 jetzt mit einer komplett neuen Fahrbahndecke versehen. „Nach Ostern wird der zweite Teilabschnitt bis zum Abzweig nach Bordelum in Angriff genommen“, kündigt Albrecht an. Im Juni soll der Rest der L 11 bis zur Abzweigung nach Lüttmoorsiel fertig gestellt sein. „Dann hat das jahrelange Martyrium für die Autofahrer endlich ein Ende“, so der Bürgermeister.