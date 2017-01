Husum : Erste Adresse für Weiterbildung

1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Die Programmhefte sind verteilt, ebenso die Flyer mit den Bildungsurlaubsangeboten. Es kann also wieder losgehen bei der Volkshochschule (VHS). 664 Kurse stehen bis zum 31. Juli auf dem Programm. Und obgleich die Teilnehmerzahlen in der zweiten Hälfte des Vorjahres zurückgegangen sind, blickt VHS-Direktor Hans-Peter Schweger optimistisch in die Zukunft. „Im Landesvergleich sind wir noch immer spitze.“ Außerdem habe sich das Bildungsangebot der Volkshochschule zuletzt sehr ausgeweitet, sagte Schweger in einem Pressegespräch unter Hinweis „auf die vielen Stunden ‚Deutsch als Fremdsprache‘, die inzwischen angeboten“ werden, aber auch mit Blick auf die Tatsache, dass „wir durch die Offene Ganztagsschule zu Kooperationspartnern der Regelschulen geworden sind“. Allein in diesem Bereich wurden in 205 Kursen 2639 Schülerinnen und Schüler betreut.

Welche Bedeutung die Volkshochschulen für das gesamte Bildungsgefüge haben, demonstrierte Schweger am Beispiel einer „Bildungskette“ der VHS Aachen. Diese „Kette“ besteht aus 40 „Perlen“ in unterschiedlichen Farben – wobei Blau den Ton angibt. Alle 40 „Perlen“ stehen für den etwa 80-jährigen Lebensweg eines Menschen: gelbe für die Zeit in der Kindertagesstätte, orangefarbene für Grund- und rote für weitergehende Schulen. Danach folgt Violett für die Studien- und/oder Ausbildungszeit. Das Gros der Perlen aber ist der Weiterbildung, dem lebenslangen Lernen und somit den Volkshochschulen vorbehalten. Also alles im blauen Bereich, wenn man so will, allerdings mit einer Einschränkung: „Denn das meiste öffentliche Geld fließt nicht in diese, sondern in die anderen Glieder der ‚Kette‘“, erläuterte Schweger.

Für den Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ berichtete Susanne Weber-Nehl, dass der Bund künftig auch fortgeschrittene Sprachniveaus fördern wolle, sagte aber auch: „Bis Anfang April sind wir da komplett zu.“ Und Schweger ergänzte, „dass wir uns hier nach und nach aus der Fläche zurückziehen werden“. Grund: Bezahlt würden nur die geleisteten Unterrichtsstunden, nicht aber der damit verbundene Verwaltungsaufwand. Deshalb sollen diese Lehrgänge künftig nur noch in Husum stattfinden. Noch einmal ließ Schweger Zahlen sprechen: „Allein in den Integrationskursen hatten wird 350 Teilnehmer.“ Doch auch der Betreuungsaufwand für den Bereich der Alphabetisierung habe enorm zugenommen.

Über Integrationskurse und „Deutsch als Fremdsprache“ dürfe nicht vergessen werden, dass es in Deutschland etwa sieben Millionen Analphabeten gebe, betonte Jochen Dasecke, der für diesen Bereich verantwortlich ist.

Neue Wege beschert der VHS ein seltsamer Widerspruch: Immer mehr Menschen schauen sich Kochsendungen an, aber immer weniger kochen selbst. Die Junge Volkshochschule reagiert darauf mit speziellen Kochkursen für Kinder und Jugendliche. Und auch im Fachbereich EDV und IT hat dessen neuer Leiter Veränderungen ausgemacht: „Junge Leute wachsen mit neuen Medien auf, und die älteren haben inzwischen auch kräftig nachgeholt“, erklärte Thomas Grote und reagiert mit Angeboten rund um das lizenzfreie Betriebssystem oder Raspberry Pi, einen vollwertigen Computer von der Größe einer Scheckkarte für Webserver und Datensicherung. „Wir wollen und müssen andere Zielgruppen ansprechen“, so der Nachfolger von Hans-Jürgen Hagge.

In der Offenen Ganztagsschule hofft der Seglerverein auf Nachwuchs, und im Programmbereich Gesundheit soll dem Alltagsstress mit Entspannungsübungen und Yoga begegnet werden. Wenig überraschend ist Englisch an der VHS nach wie vor Sprache Nummer eins, aber dass sich inzwischen genauso viele Teilnehmer für arabische Sprachen wie Dänisch interessieren zeigt, dass Welt auch weiterhin in Bewegung ist – und die VHS mit ihr.