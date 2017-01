Schon ein Bordstein ist ein Hindernis : Eine Stadt will barrierefrei werden

1 von 1 Foto: ume/Montage: M. Jahr 1 von 1

Bis zu 400.000 Tagesgäste kommen alljährlich in das Holländerstädtchen Friedrichstadt, um unter anderem die historische Altstadt zu erkunden. Natürlich wollen sie auch die städtebauliche Besonderheit der niederländischen Stadtgründer bestaunen, denn das Städtchen ist wie Amsterdam von Wasserläufen durchzogen. Und die Möglichkeit, eine Grachtenrundfahrt zu unternehmen oder durch die schmalen Gassen mit Kopfsteinpflaster zu spazieren, lockt viele Menschen an. Doch längst nicht alle Gäste sind auch so mobil, dass sie alle Sehenswürdigkeiten bewundern können.

Daher steht die Barrierefreiheit ganz oben auf der Agenda der Stadt für dieses Jahr. Das kündigte zumindest Bürgermeister Eggert Vogt während des Neujahrsempfangs der Stadt und der Kirchen im Friedrichstädter Paludanushaus an. Bereits im vergangenen Jahr wurden dafür die Weichen gestellt, wie Stadtmanagerin Annika Müller berichtet. Die ersten Vorbereitungen für das große Ziel der Barrierefreiheit wurden im Rahmen des Projektes Zukunftsstadt in Angriff genommen. „Wir haben gemeinsam mit einer Betroffenen den Marktplatz unter die Lupe genommen“, erzählt Annika Müller. Schon bei der kurzen in Augenscheinnahme seien die ersten Hindernisse aufgefallen. Obwohl nur testweise dieser Ausschnitt der Stadt erkundet worden sei, habe sich gezeigt, dass es oftmals nur Kleinigkeiten seien, die Menschen mit Bewegungsproblemen behindern. Beispielsweise Absenkungen im Gehweg, ein hochstehender Pflasterstein oder die kaum zu überwindenden Bordsteine. Angestoßen wurde das Thema durch Arbeitsgruppen des Projektes Zukunftsstadt, die sich im vergangenen Jahr unter anderem mit der touristischen Weiterentwicklung der Stadt befassten.

Um es jetzt zu vertiefen, soll Anfang Februar, das genaue Datum steht noch nicht fest, in der Kultur- und Gedenkstätte Ehemalige Synagoge ein Bürger-Informationsabend stattfinden. Annika Müller ist froh darüber, dass sich unter anderem als Gast auch der Eutiner Stadtplaner angesagt hat. In der ostholsteinischen Stadt werde das Thema Barrierefreiheit nämlich schon seit längerem intensiv bearbeitet. Eutin ist übrigens auch wie Friedrichstadt eine durch den Tourismus geprägte Stadt. Sie hoffe, dass der Planer den Friedrichstädtern viel über seine eigenen Erfahrungen berichten und zudem auch Anregungen geben könne.

Mit dabei beim Abend in der Synagoge wird auch der Denkmalschutz sein. Denn da das Holländerstädtchen zu einem Flächendenkmal ernannt werden soll, sei dieser Aspekt zu berücksichtigen. Annika Müller unterstreicht aber auch, dass sich kein privater Hausbesitzer Sorgen machen müsse, niemand werde gezwungen, beispielsweise seinen Hauseingang barrierefrei zu gestalten. „Natürlich würden wir uns freuen, wenn dies bei dem ein oder anderen Privathaus umgesetzt wird, aber einen Kopf darüber, muss sich wirklich keiner machen“, sagt die Stadtmanagerin.

Eine enge Zusammenarbeit beim Thema Barrierefreiheit mit der Fachhochschule Westküste in Heide sei durchaus möglich, denn schließlich sei dort auch schon eine Prüfungsarbeit zu diesem Thema abgeliefert worden. Auf alle Fälle wolle man die Stadt einmal genau unter die Lupe nehmen, um die Schwachpunkte genau herauszuarbeiten. Das wäre beispielsweise auch eine Aufgabe für Studenten. Doch auch Betroffene selbst, so sieht es zumindest Annika Müller, sollten dabei eine Rolle spielen, denn zwischen Theorie und Praxis lägen manchmal doch Welten.

von Ullrich Meißner

erstellt am 20.Jan.2017 | 11:00 Uhr