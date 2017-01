St. Peter-Ording : Eine herausragende Urlaubssaison

1 von 1 Foto: hjr 1 von 1

Lebhaft, informativ und fröhlich sowie unterhaltsam war der gemeinsame Jahresempfang von St. Peter-Ording, zu dem kirchliche und politische Gemeinde in das Gemeindehaus eingeladen hatten. Vertreter von deren verschiedenen Gremien sowie von Vereinen und Einrichtungen und viele Bürger waren der Einladung gefolgt. Unter ihnen begrüßte Pastorin Regine Boysen insbesondere den stellvertretenden Landrat Jörg Friedrich von Sobbe und Tatings Bürgermeister Hans Jacob Peters. In der Kirchengemeinde St. Peter-Ording und Tating sind die beiden Orte vereinigt.

Dem Empfang war ein Gottesdienst vorangegangen, den Pastorin Boysen und Pastor Manfred Rosenau gemeinsam feierten. Unter dem Motto „Erzähl doch mal“ eröffnete Bürgervorsteher Boy Jöns beim Empfang den Reigen der Vortragenden. Herausragendes Ereignes in 2016 sei für ihn, den Abschluss der Nationalparkpartnerschaft gewesen, berichtete er. Dazu erzählte er aus seiner Jugendzeit vom „Buttfischen“ mit seinem Vater. Die Hälfte der Plattfische habe damals blumenkohlartige Geschwüre gehabt. Da müsse etwas getan werden, sei damals seine Erkenntnis gewesen. Sein Bekenntnis für die Partnerschaft war so auch eindeutig: „Alles das, was wir in St. Peter-Ording tun, beruht auf unserer Lage an der Nordsee. Heute haben wir gemeinsam ein Ziel: Erhalt dieses Naturraumes. Wir wollen unseren Gästen diesen Strand auch in Zukunft bieten können.“

Wie es um den Urlaubsort bestellt ist, erläuterte Bürgermeister und Tourismus-Direktor Rainer Balsmeier. 2016 habe man bei mehr als 350.000 Gästen 2,3 Millionen Übernachtungen gezählt. Dazu kamen noch 526.000 Tagesgäste. Das ist bisher der höchste Stand, der jemals registriert worden sei. Das Ergebnis des Eigenbetriebs Tourismus-Zentrale (TZ) weise mindestens 1,2 Millionen Euro Gewinn für 2016 aus, und auch der Gemeindehaushalt werde positiv abschließen. Als herausragend bezeichnete er dann den lang ersehnten Beginn des Ausbaus der Böhler Landstraße, mit dem man noch bis 2019 zu tun haben werde. Schwerpunkte der Arbeit in diesem Jahr seien das Tourismusentwicklungskonzept (TEK) mit dem Strandkonzept sowie die in Diskussion befindlichen Konzepte für Camping und Einzelhandel. Im TEK, betonte Balsmeier, werde das Zusammenspiel von Tourismusentwicklung und der Bedürfnisse der Einwohnerschaft von St. Peter-Ording besonders berücksichtigt. Mit vier Hotelprojekten – Köhlbrand, Golf in Böhl, Standort Bauhof und auf drei Grundstücken an der Strandpromenade – wolle und habe man sich außerdem noch auseinanderzusetzen. Hervorzuheben sei als politisches Ziel die Gewinnung neuer Einwohner mit Hauptwohnsitz, ob durch Eigenheim oder, wie im Ketelskoog, durch Wohnbauprojekte, so Balsmeier weiter. Die führten zu Finanzverbesserungen im Gemeindehaushalt. Das sei aber eine Daueranstrengung.

Dann erinnerte er daran, dass die Gemeinde St. Peter-Ording 2017 50 Jahre alt ist. Der Bau eines Wellenbades, das dann 1968 eröffnet wurde, machte damals den Zusammenschluss erforderlich. Und von Anfang an dabei ist, nämlich seit dem 13. März 1967, Wilhelm Bahrenfuß als Mitglied der Gemeindevertretung. An den Grundthemen habe sich in den 50 Jahren relativ wenig geändert, meinte Rainer Balsmeier abschließend, ehe er allen ehrenamtlich Tätigen für ihr hervorragendes Engagement dankte.

Dann begrüßte Pastorin Regine Boysen den neu gebildeten Kirchengemeinderat als „eine wunderbare Mischung aus langjährigen und neuen Mitgliedern“. Ferner wies sie auf Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum hin. Diakonin Andrea Streubier berichtete über die Urlauberseelsorge. So habe die Nordkirche eine zusätzliche halbe Stelle für eine pädagogische Kraft geschaffen, die Henrik Kloth inne hat. Eine weitere halbe Stelle habe der Verein „Andere Zeiten“ für das missionarische Musikmobil eingerichtet.

Jugendzentrumsleiter Daniel Schädler stellte den Neubau am Nordseegymnasium vor, in dem Offene Ganztagsschule und Jugendzentrum zusammengelegt werden sollen. Brigitte Ranft-Ziniel erläuterte die Herausforderungen an die Kindertagesstätte heute im Vergleich zu der Zeit vor 25 Jahren und die Notwendigkeit neuer Räume, damit die Kita mit Familienzentrum dem vielfältigen Bildungsauftrag auch gerecht werden kann.