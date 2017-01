Junge Kapitänin in Husum : Eine Frau mit Meerwasser im Blut

vergrößern 1 von 3 Foto: Fotos (3): Volkert Bandixen 1 von 3





„Was bist Du denn nun?“, will Reiner Friedrich wissen: „Kapitänin oder Kapitän?“ Eigentlich keine Frage, „denn an Bord eines Schiffes kennen wir solche Unterscheidungen nicht“, gibt sich der langjährige Kapitän des Küstenmotorschiffes „Ilka“ der ATR Landhandel GmbH & Co. KG in Husum selbst die Antwort. Seine Nachfolgerin legt auf die weibliche Anrede ohnehin keinen großen Wert. Dorothee Gaedeke will vor allem eines: „Meinen Job gut machen.“

Das Meer liegt der gebürtigen Lübeckerin im Blut. Schon als Kind sei sie von ihrem Vater in den Schlaf gesegelt worden, sagt die 28-Jährige. Ein Virus mit Folgen: Zwölfjährig macht Dorothee ihren ersten Segelschein und fasst wenig später den Entschluss, „dass ich mein Taschengeld nicht für einen Funkschein ausgeben muss, wenn ich sowieso Nautik studiere“. So geht es bis heute weiter: Nach dem Studium in Bremen heuert die Diplom-Wirtschaftsingenieurin für Seeverkehr bei ATR in Husum an und fährt drei Jahre lang als erste Offizierin an Bord jenes Schiffes, dessen Kapitän sie seit gestern ist – eine der jüngsten Schiffsführerinnen überhaupt.

Aufgeregt? „Ein bisschen schon“, bekennt Gaedeke, „aber es nützt ja nichts.“ Außerdem hat sie zielstrebig auf diesen Tag hingearbeitet. Kollege Friedrich springt ihr zur Seite: „Dorothee trägt hier jetzt für alles die Verantwortung – und hat im Zweifelsfall das letzte Wort.“

Mehr als 20 Jahre war das seine Domäne. Nach einem wohlverdienten Kurzurlaub – „ich war Weihnachten und Neujahr auf See“ – wird der 57-Jährige eines der beiden neuen ATR-Schiffe, die „Henrike“, übernehmen. Der Wachwechsel ist also zugleich ein Generationenwechsel. „Und dann ist sie ja auch noch eine Frau“, merkt Gaedekes Freund Hermes Däubler mit einem verschmitzten Lächeln an.

Dass es nicht leicht werden würde, in eine Männerdomäne einzudringen, war der jungen Lübeckerin von Anfang an klar. Doch abgeschreckt hat es sie nie. Warum auch? Nach einer Erhebung des Verbandes der Reeder (VdR) sind zwar nicht einmal ein Prozent aller Kapitäne in Deutschland weiblich. Aber dass Gaedeke vor Selbstvertrauen strotzt, weiß nicht nur ihr Freund. „Jetzt habe ich die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen – und dann mach’ ich das auch“, sagt Dorothee resolut.

Und dann ist sie auch schon wieder von der Brücke verschwunden, denn am Nachmittag soll die „Ilka“ in Richtung Brake aufbrechen. Und bis dahin ist noch jede Menge zu tun. Schiffskasse und Papiere hat sie bereits übernommen. Doch als künftiger Kapitän ist Gaedeke auch für die Maschinen an Bord verantwortlich. Und die müssen natürlich noch gecheckt werden. Also nichts wie Friedrich hinterher.

Der ist, was der Volksmund einen alten Seebären nennt: Seit 40 Jahren fährt er nun schon zur See, allein drei Jahrzehnte für ATR. Und natürlich kann er es sich nicht verkneifen, die junge Kollegin zu warnen: „Am Mittwoch soll es ordentlich Sturm geben.“ Doch die lächelt nur. Das Maritime liegt ihr nun mal im Blut. Das zeigen nicht zuletzt ihre Hobbies: „Endlich“ wieder an Land, geht Gaedeke vorzugsweise Surfen, Tauchen oder Segeln. Da wird sie doch ’ne steife Brise ganz sicher nicht erschüttern.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 03.Jan.2017 | 13:00 Uhr