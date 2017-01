Schiefer Holzzaun am Bahnhof Friedrichstadt : Ein Provisorium soll bunt werden

1 von 1 1 von 1

Bereits im November 2016 klagten Bahnreisende aus Friedrichstadt darüber, dass der Holzzaun entlang der Gleise am Bahnhof des Holländerstädtchens marode ist. Schließlich wurde die Gefahrenstelle mit einem Flatterband abgesperrt, so dass zumindest optisch eine Trennung zwischen offiziellem Zuweg zum Bahnsteig und dem Gleis bestand. Doch auch das Flatterband hielt den starken Winden nicht stand. Mittlerweile aber, so Hanspeter Schwarz, Sprecher der Bundespolizei in Flensburg, habe er Kontakt mit der Bahn aufgenommen, um eine Lösung zu finden. Schließlich rückte dann Mitte Januar ein Bautrupp der DB an. Er errichtete einen Holzzaun – der allerdings einem Ästheten nicht gefallen dürfte.

„Dabei handelt es sich auch nur um ein Provisorium“, unterstreicht dazu Katrin Lahl von der Bahn. „Wir sind eigentlich nicht zuständig, aber wegen der Gefahr haben wir uns nach Absprache mit der Bundespolizei dazu entschlossen, einen Zaun zu errichten.“ Es sei zudem nicht einfach gewesen, die Pfähle in den Boden zu treiben. Man habe gewartet, bis der Frost abgeklungen sei und dann mit dem Bau begonnen. Schwartz unterstreicht, dass er sehr, sehr froh sei, dass nun zumindest wieder eine optische Grenze zwischen Bahngleis und Fußweg bestehe. „Wer will, der klettert natürlich über einen solch einfachen Holzzaun oder einfach unter durch“, stellt er fest. Dann berichtet er auch gleich, dass am vergangenen Sonnabend gegen 6.30 Uhr von seinen Kollegen drei Männer erwischt worden seien, die unter der geschlossenen Bahnschranke hindurch gekrochen waren. Die 21, 23 und 66 Jahre alten Männer müssen nun jeweils mit einem satten Bußgeld in Höhe von 350 Euro rechnen. „Dass Erwachsene so unvernünftig sein können. Ich verstehe das nicht. Zumal ein paar Sekunden später ein Zug durchgefahren ist, der nicht in Friedrichstadt angehalten hat“, stellt Schwarz fest.

Heiko Kraft, Präventionsbeauftragter der Bundespolizei hat die Zahnsituation am Bahnhof zum Anlass genommen, in der Gemeinschaftsschule auf die Gefahren hinzuweisen. „Ich habe das Gefühl, dass die Hinweise auch ernst genommen werden.“

Abgesehen von der Funktion ist der Bretterzaun nach übereinstimmender Ansicht von Schwarz, Kraft und Lahl tatsächlich kein schöner Anblick. Katrin Lahl möchte nun Kontakt mit der Schule aufnehmen. Nach ihrer Vorstellung könnten ja die Schüler Bilder gestalten, die dann an den Zaun gehängt werden. Damit werde der ganze Bereich ein wenig bunter und optisch aufgewertet.

Der Friedrichstädter Schulleiter Burkhard Beierlein sagt dazu auf Anfrage unserer Zeitung, dass er sich gut vorstellen könne, dass seine Schüler an der Gestaltung mitwirken. „Wir haben schon häufig im Rahmen des Kunstunterrichts Aktionen außerhalb der Schule unternommen. Beispielsweise haben wir in Koldenbüttel einen Gülletank farbenfroh gestaltet. Auch im Niederseilgarten, im Naturerlebnisraum am Westersielzug, hängt ein buntes Bild aus unserem Kunstunterricht. “

Friedrichstadts Bürgermeister Eggert Vogt zeigt sich vollkommen überrascht, dass nicht die Bahn für den Zaun am Bahnhof zuständig sei, sondern die Stadt. „Bislang bin ich immer davon ausgegangen, dass es sich um das Gelände der Bahn handelt“, sagt er. Gerade mit Blick auf die vielen Touristen, die die Stadt mit der Bahn erreichen, könne er sich durchaus vorstellen, gemeinsam mit der Bahn tätig zu werden. Es müsse aber noch genau geprüft werden, wer denn nun zuständig sei. Der Idee, den Holzzaun dann mit bunten Bildern zu verschönern, bis eine Lösung gefunden ist, steht Friedrichstadts Bürgermeister Vogt positiv gegenüber. „Ich bin davon ausgegangen, dass der Zaun am Bahnhof ein Provisorium auf dem Bahngelände ist, doch auch so etwas kann durchaus verschönert werden.“ Schwarz und Kraft stellen derweil die Optik hinten an, ihnen ist wichtig, dass durch den Holzzaun zumindest die Sicherheit gewonnen hat.

von Ullrich Meißner

erstellt am 25.Jan.2017 | 11:00 Uhr