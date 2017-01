Veranstaltungen in Garding : Ein Prosit: Erste Biertage in Garding

1 von 1 Foto: Peter Endig/dpa 1 von 1

Auf ein Jahr mit gleich vier zusätzlichen Veranstaltungen im Terminkalender der Stadt können sich die Gardinger und ihre Gäste freuen. So werden erstmals die Biertage gefeiert, wird der umgestaltete Stadtpark eingeweiht undv dem 200. Geburtstag von Theodor Mommsen, dem ersten deutschen Literatur-Nobelpreisträger, gedacht. Außerdem veranstaltet der Gewerbeverein am 29. und 30. April seine Eiderstedt-Messe (wir berichteten).

Auf ganz neues Terrain wagt sich die Stadt mit den Biertagen am 10. und 11. Juni. In der Innenstadt und auf dem Marktplatz werden etliche Brauereien aus Schleswig-Holstein den beliebten Gerstensaft in ihren speziellen Variationen anbieten. Zehn haben ihr Kommen bereits zugesagt, wie Kati Marggraf, zuständig für das Stadtmarketing, erklärt. Das sind schon ein Drittel aller Brauereien in Schleswig-Holstein. „Ich habe gestaunt, nach meinen Recherchen gibt es 28“, sagt Kati Marggraf. Doch es gibt nicht nur was für den Bauch, sondern auch was für die Ohren. Der Autor Bernd Imgrund wird zu einer Lesung nach Garding kommen. Er nimmt seine Zuhörer mit auf seine 100-tägige Tour durch bundesdeutsche Kneipen. Unter dem Titel „Kein Bier vor vier“ hat er seine Erfahrungen an den Tresen zwischen München und Flensburg veröffentlicht. Er erzählt von den verschiedenen Charakteren, von den stillen Genießern, den Einsamen und den Großmäulern, von den Quartalstrinkern, Schnapsdrosseln, Nörglern und Besserwissern. Bernd Imgrund kommt aus Köln. Er hat mehr als 20 Romane und Sachbücher geschrieben. Für Live-Musik ist ebenfalls gesorgt, unter anderem mit einem Jazz-Frühschoppen am Sonntag. Die Bühne steht im Stadtpark, dort wird außerdem ein Programm für Kinder geboten. Ferner sollen Walking-Acts und Straßenmusiker für Unterhaltung sorgen. Außerdem werden viele Stände mit kulinarischen Genüssen aus der Region aufgebaut sein.

Die Idee zu den Biertagen hat Kati Marggraf mitgebracht, die seit einem Jahr das Stadtmarketing in Garding leitet. Sie hat eine Zeit lang in einer der deutschen Bierhochburgen, in Köln, gelebt. „Dort war die Bierbörse ein fester Bestandteil des Sommers. Und warum sollte das nicht auch in unserer kleinen Stadt funktionieren?“

Das Freiluft-Veranstaltungsjahr in Garding beginnt aber bereits am Muttertag, am 15. Mai, mit der Einweihung des neugestalteten Stadtparks. Da er ausdrücklich ein Ort für Familien sein soll, wird auch das Fest entsprechend für Groß und Klein ausgerichtet. „Ich könnte mir vorstellen, aus diesem Familienfest am Muttertag künftig eine jährliche Veranstaltung zu machen“, so Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt. Die Kinder und Erwachsenen erwartet ein buntes Programm mit viel Musik und Extra-Veranstaltungen für die Kleinen. Den neuen Stadtpark prägen die Kunstwerke von Dieter Staacken sowie der erweiterte Kinderspielplatz und ein Bouleplatz. Außerdem soll bis Mai eine Kleinkunstbühne errichtet sein.

Seinen Abschluss findet dieses Festjahr mit dem Gedenken an den 200. Geburtstag von Theodor Mommsen am 30. November. Im Jahr 1817 war der Historiker in Garding geboren worden. Für sein bahnbrechendes Werk zur Römischen Geschichte erhielt er 1902 als erster Deutscher den Literatur-Nobelpreis. Mommsen verbrachte nur die ersten Lebensjahre in Garding. Ab 1821 war sein Vater dann als Pfarrer in Bad Oldesloe tätig. Zum Geburtstag bringt die Post auch eine Sondermarke heraus. Am 2. November wird das Postmobil zur Erstausgabe in die Mommsen-Stadt rollen. Zum offiziellen Festakt werden am 30. November Vertreter der Mommsen-Familie, des Bundeswirtschaftsministeriums, der Stadt, der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft Stadt und Kirchspiel Garding sowie des Heimatbunds kommen. Der Künstler Dieter Staacken wird einen Beitrag leisten. Auch im Rahmen des Stadtfests im Sommer soll Mommsen gedacht werden. Ferner sind mehrere Lesungen im Jahresablauf geplant.

Aber auch auf Bewährtes müssen die Gardinger in diesem Jahr nicht verzichten: Vom 4. Juli bis 22. August wird die Innenstadt wieder zur Livebühne, wenn immer dienstags bei der Musikantenbühne Bands und Solisten aus ganz Schleswig-Holstein und Hamburg auftreten. Am 30. Juli sorgen der Spezialitätenmarkt der Landfrauen und das Stadtfest für Trubel in der Innenstadt. Anfang September findet das große Reitturnier statt. Und der Weihnachtsmarkt steht am 2. Dezember auf dem Programm. Zudem beteiligt sich Garding wieder am Kultur-Himmel in St. Peter-Ording am 25. Mai.

von Ilse Buchwald

erstellt am 12.Jan.2017 | 12:00 Uhr